Canciller israelí: Irán declara que seguirá desarrollando armas nucleares

TEL AVIV (Sputnik) — Irán ha dejado claras sus intenciones de continuar persiguiendo la construcción de armas nucleares, advirtió el ministro de Relaciones... 24.02.2021, Sputnik Mundo

"La política iraní es una declaración de intenciones de continuar desarrollando capacidades nucleares ocultas", advirtió Ashkenazi en comunicado.El jefe de la diplomacia israelí se pronunció un día después de que la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) emitiera un informe sobre Irán en el que decía que el país ha producido 17,6 kg de uranio enriquecido hasta en un 20%, como dijo que haría a principios de este año. El informe también señaló que se encontraron partículas de uranio en al menos cuatro sitios no declarados, y Teherán no desvela dónde se encuentran actualmente los materiales nucleares.El informe llegó el mismo día en que Irán anunció que ya no cumpliría con el Protocolo Adicional al Plan de Acción Integral Conjunto, como se llama al pacto nuclear con Irán de 2015, que instituyó inspecciones rápidas de la OIEA.El Gobierno de Irán había llegado previamente a un acuerdo con la OIEA para permitir tres meses más de inspecciones, pero no cumplió.El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que las violaciones iraníes del pacto son "pasos extremos que cruzan todas las líneas rojas que la comunidad internacional estableció y de manera concluyente vacían el acuerdo nuclear de cualquier significado" a la vez que llamó al mundo a despertar y reaccionar con determinación y de manera práctica.

