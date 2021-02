https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109169918.html

'Timochenko' pide al expresidente Uribe que responda por su actuación en conflicto armado

"No podemos llamarnos a engaños. Todos los actores del conflicto afectamos a la población civil y debemos asumir nuestra responsabilidad. Uribe fue un duro adversario y su participación en el conflicto dejó miles de víctimas. Uribe debe responder por su actuación en la guerra", dijo 'Timochenko' a través de Twitter.El exlíder guerrillero aseguró que quienes consideran que el expresidente debe responder por su participación en el conflicto no lo hacen "por retaliación o venganza", sino porque "hay miles de víctimas esperando verdad y un país que no quiere repetir su historia".Bajo el numeral "Uribe debe responder", 'Timochenko' aseguró que mientras los firmantes del Acuerdo Final de Paz comparecieron ante la Jurisdicción Especial de Paz [JEP, justicia transicional], el expresidente "y otros decidieron evadir su responsabilidad, promoviendo la guerra y escondiéndose tras cortinas de humo y leguleyadas [trampas]".Recordó que durante los diálogos de paz en La Habana, que se desarrollaron entre 2012 y 2016, le escribió una carta al expresidente mediante la cual lo invitó a que dialogaran, pero Uribe "hizo caso omiso a ella".Las declaraciones del exguerrillero se dan luego de que el 18 de febrero la JEP —creada en el marco de los diálogos de paz de La Habana para enjuiciar crímenes cometidos durante el conflicto armado— anunció que priorizó en seis zonas del país la primera fase de las investigaciones por un total de 6.402 casos de asesinatos extrajudiciales, un número mucho mayor a la cifra de 2.000 recibida inicialmente por ese tribunal para que fueran investigados.Las investigaciones allegadas por la JEP dan cuenta de que si bien los asesinatos extrajudiciales se presentaron desde finales de los años 80, en el periodo comprendido entre 2002 y 2008, justo durante los años del Gobierno de Uribe, se registró el 78% del total de víctimas de "falsos positivos".Según la JEP, fuentes que aportaron información al respecto también coinciden en que el registro de ese tipo de crímenes cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.Mediante esa práctica, los militares buscaban prebendas y ascensos, por lo que asesinaron a miles de jóvenes civiles en varias regiones del país, a quienes hicieron pasar como guerrilleros caídos en combate.Tras la denuncia de la JEP, Uribe, quien considera que dicho tribunal de paz no debe existir, señaló que los informes sobre "falsos positivos" están viciados en su contra por parte de organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, de las que dijo son enemigas de su mandato.

