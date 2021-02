Unos 147.000 migrantes menores de edad crecen sin papeles en España

https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109169700.html

Este informe destaca que la tasa de irregularidad administrativa entre niños y adolescentes migrantes es del 20,4% —es decir, uno de cada cinco menores no tiene papeles—, un porcentaje mayor que entre los adultos, que están en una situación irregular en el 13% de los casos.En cuanto a la procedencia, tres de cada cuatro menores de edad en situación irregular son de América Latina. Colombia concentra los números más altos entre todos los países: uno de cada seis menores sin papeles en España procede de allí. Le siguen en importancia:De hecho, el informe destaca que el progresivo aumento de la irregularidad en la infancia a partir del año 2014 está en buena medida relacionado con el rechazo de las solicitudes de asilo presentadas por familias procedentes de estos lugares.África es el origen del 43% de los niños y las niñas migrantes que viven en España, pero concentra solo el 13% de los que están en situación irregular.Save The Children denuncia que "las consecuencias de esta situación son tangibles y, a menudo, trágicas y de largo alcance", ya que "los hogares con personas de nacionalidad extracomunitaria tienen niveles más bajos de renta y mayor riesgo de pobreza".Las familias pobres en situación de irregularidad quedan fuera, por ejemplo, del Ingreso Mínimo Vital, la medida estrella del Gobierno contra la crisis social del coronavirus.Asimismo, el acceso al derecho a la educación puede verse vulnerado por la ausencia de un permiso de residencia, impidiendo el acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas.La irregularidad administrativa también tiene consecuencias para la salud. Aunque España reconoce el derecho a una atención sanitaria universal, el miedo a que el sistema desvele su situación irregular ante las autoridades policiales aleja de facto a los menores sin papeles de los centros de salud.Además, el informe de Save The Children y Por Causa destaca que las situaciones de vulnerabilidad de estos menores generan "miedo, ansiedad y trauma", afectando de manera directa a sus oportunidades en la vida adulta.Ante este escenario, el informe propone una regularización dirigida específicamente a las personas migrantes sin papeles con hijos e hijas a cargo, lo que permitiría "eliminar buena parte de los extraordinarios obstáculos" a su integración social.

