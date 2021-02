https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109165900.html

Migrantes del programa 'Quédate en México' inician registros en frontera con EEUU

Migrantes del programa 'Quédate en México' inician registros en frontera con EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El primer grupo de casi 25.000 migrantes del programa "Quédate en México", cuyas solicitudes de asilo en EEUU siguen activas en... 24.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-24T16:10+0000

2021-02-24T16:10+0000

2021-02-24T16:19+0000

migrantes

eeuu

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1094203310_0:368:2985:2047_1920x0_80_0_0_01452b6059ff5d612c948e2fd58fd931.jpg

"Atendiendo a la situación humanitaria de las personas en el campamento informal de Matamoros, Tamaulipas [noreste], las agencias de Naciones Unidas (…) preparan el ingreso esta semana del primer grupo de personas de este asentamiento a Estados Unidos, como apoyo a un plan del gobierno estadounidense para poner fin al programa MPP", informó ACNUR en un comunicado.Los llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), mejor conocidos como "Quédate en México" (Remain in Mexico) fueron implementados por la Administración estadounidense anterior de Donald Trump, desde 2019, en acuerdo con el Gobierno mexicano, luego de que casi 70.000 migrantes llegaron a la frontera sur, tras recorrer el territorio mexicano en caravanas.Además de ACNUR, las agencias de la ONU para las migraciones y la infancia (OIM y Unicef) comenzarán el registro presencial de las personas del campamento, como complemento al registro virtual implementado desde el 19 de febrero.El primer grupo de ese campamento, conformado por 25 personas, cruzaría la frontera esta semana tras verificar sus datos y aplicarse pruebas para detectar COVID-19.El 11 de febrero pasado, el Departamento de Seguridad Nacional de estadounidense informó que este mismo mes "comenzará la Fase Uno de un programa para restaurar el procesamiento seguro y ordenado en la frontera suroeste" de EEUU, de unos 25.000 casos activos.Sin embargo, un rastreo de las autoridades mexicanas en refugios solo detectó unas 6.000 personas migrantes, después de que miles desistieron de sus trámites o buscaron otro destino.Acuerdo binacional del prodecimientoLa respuesta de las agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales surge "a petición de los gobiernos de Estados Unidos y de México para que las 25.000 personas estimadas que tienen casos activos, pero que fueron retornadas a México bajo la política conocida como MPP o 'Remain in Mexico', puedan esperar que se resuelvan sus casos en suelo estadounidense".Los migrantes que ingresaban a EEUU a solicitar asilo en cortes de inmigración, eran obligados durante la Administración Trump a regresar a México, para esperar el desenlace de sus procesos.Esa política fue resultado de una negociación binacional a mediados de 2019, después de que Trump amenazó con imponer aranceles en un rango de 5 a 25% al comercio de las exportaciones mexicanas, si el país latinoamericano no contenía las caravanas con despliegues de fuerzas de seguridad.Las organizaciones de la ONU junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se coordinan para cumplir esa petición."Las primeras personas ingresaron bajo este proceso a Estados Unidos el 19 de febrero por el puerto de San Ysidro, California (oeste), como parte del operativo para desmantelar el MPP", revela el organismo de la ONU.Las agencias del organismo internacional y el CICR "respaldan el fin del Programa MPP para terminar la difícil situación humanitaria de miles de personas que han estado esperando en la frontera desde 2019", señala el comunicado.En los tres primeros días de funcionamiento del sitio web, la semana pasada se registraron más de 8.000 casos, equivalente a unas 12.000 personas solicitantes de asilo, detalla ACNUR.La OIM ha realizado los traslados de personas hacia EEUU, para reiniciar sus trámites "bajo medidas para proteger su integridad, además de aplicar las pruebas COVID-19".El Gobierno del presidente Joe Biden autorizó a todas las personas con solicitudes de asilo activas a regresar a EEUU para seguir sus casos, sin fecha límite.

/20210116/cientos-de-ong-piden-a-mexico-centroamerica-y-eeuu-respetar-ddhh-de-nueva-caravana-1094134106.html

/20210126/mexico-y-eeuu-comienzan-una-nueva-era-con-la-administracion-de-biden-1094238584.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

migrantes, eeuu, méxico