Activistas de Honduras celebran la iniciativa de EEUU de sancionar al presidente Hernández

"Las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en Honduras celebramos la introducción en el senado de los Estados Unidos de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras que exige sanción al Gobierno de los autores intelectuales. Mi mamá, Berta Cáceres no quedará impune", escribió la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)."Para que se levanten las restricciones, las autoridades (...) tendrían que demostrar que han seguido todas las vías legales para enjuiciar a quienes ordenaron, llevaron a cabo y encubrieron crímenes de alto perfil, incluido el asesinato de la ambientalista indígena Berta Cáceres", agregó la hija de la lideresa del pueblo lenca asesinada el 2 de marzo de 2016.Zúñiga denunció además: "(...) el asesinato de más de 100 campesinos en el Bajo Aguán, las ejecuciones extrajudiciales de manifestantes por el fraude electoral y la desaparición forzada de defensores de la tierra garífunas."A través de un comunicado de prensa tras presentar el proyecto de ley, Merkley, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño.Titulada Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Honduras de 2021, la iniciativa legal respaldada por los senadores Patrick Leahy, Richard Durbin y Elizabeth Warren, solicita al presidente Joe Biden la imposición de sanciones a Hernández, así como determinar si se trata de un narcotraficante especialmente designado.Aunque Hernández no fue acusado de manera oficial, la Fiscalía de Nueva York confirmó el 10 de febrero la existencia de una investigación abierta en su contra por presunta implicación en el tráfico de cocaína.Al mandatario, a quien los documentos judiciales identifican como CC-4 (co-conspirador 4), una corte del distrito Oeste de Nueva York lo relaciona con el narcotraficante hondureño un Geovanny Fuentes Ramírez (preso desde marzo de 2020), de quien supuestamente recibió 25 mil dólares a cambio de protección.

