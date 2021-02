https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109126999.html

Bloomberg reconoce la falsedad de sus informaciones sobre la petrolera Rosneft

Bloomberg reconoce la falsedad de sus informaciones sobre la petrolera Rosneft

MOSCÚ (Sputnik) — La agencia estadounidense Bloomberg admitió que su información sobre la supuesta implicación de la petrolera rusa Rosneft en el transporte... 24.02.2021, Sputnik Mundo

El texto titulado Venezuela is secretly exporting millions of barrels of oil había sido publicado a mediados de noviembre de 2019. La petrolera demandó a Bloomberg ante los tribunales el mes siguiente por daños y perjuicios a su reputación.Este 24 de febrero trascendió que la agencia y Rosneft llegaron a un acuerdo para cerrar el proceso. La resolución de la Corte de Arbitraje de Moscú fue publicada el 20 de febrero.Bloomberg reconoció finalmente la declaración de Rosneft de que recibía petróleo venezolano en virtud de contratos alcanzados con PDVSA mucho antes de las sanciones estadounidenses, lo que evidencia que no hubo nada ilegal en sus operaciones ni tampoco ninguna infracción de las restricciones contra Venezuela.El medio estadounidense admitió también que no tenía evidencias de que Rosneft estuviera involucrada en el transporte del crudo venezolano en barcos con los transpondedores apagados (dispositivos que se usan en la aviación y la navegación para determinar la ubicación).Rosneft, por su parte, acordó no presentar nuevas demandas contra Bloomberg por dicha publicación.No trascendió el monto de la compensación que el medio estadounidense tendrá que pagar a la petrolera.

