Uruguay se suma a la guerra contra Bill Gates y la carne sintética

A comienzos de febrero Gates dio una entrevista a la revista MIT Technology Review donde dijo "todos los países ricos deberían pasar a consumir carne de vacuno 100% sintética". Pero los comentarios del multimillonario no cayeron en gracia en las economías que se sustentan en gran parte por la ganadería, como muchas sudamericanas. "Las afirmaciones del señor Bill Gates fueron muy desafortunadas", dijo a la prensa local Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. "Nos gustaría mucho que el señor Gates nos visitara y viera cómo produce el Uruguay antes de emitir ese tipo de comentarios. Estamos convencidos de que producimos un producto confiable y cuidadoso con el medio ambiente", agregó.La opinión de Gates también mereció críticas de la Federación Rural del Uruguay, que rechazó "categóricamente las ideas expresadas por el Sr. Bill Gates" respecto a la "mal llamada 'carne artificial'". Desde el Senado, el líder de Cabildo Abierto, el exmilitar Guido Manini Ríos, manifestó su malestar en Twitter, donde escribió: "Ya nos indicaron quiénes tienen derecho a usar las redes y quiénes no, cómo pensar, quiénes pueden o no nacer, cómo vestirnos... ahora nos dicen qué deberíamos comer…".El tema de la carne sintética no le es ajeno a Uruguay, donde la polémica se instaló en los últimos meses y llegó al Parlamento, que terminó aprobando un artículo en la Ley de Presupuesto que prohíbe usar de forma comercial nombres como "carne sintética".En Paraguay Gates también recibió críticas. El ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Moisés Santiago Bertoni, aseguró que "la ganadería que se desarrolla en Paraguay y Mercosur [Mercado Común del Sur], desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, es totalmente equilibrada".Pese a que la demanda de carne sintética actualmente no representa ni el 1% de la carne consumida, Gates confía en que con el tiempo, desestimará el consumo de carne. Gates cree que lo logrará por sí sola —"uno puede acostumbrarse a la diferencia de sabor", opinó—, y si no, se podría "utilizar regulación para cambiar totalmente la demanda".En 2015 Gates fundó Breakthrough Energy, un grupo de organizaciones de innovación en energía sostenible y otras tecnologías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, entre las que están Beyond Meats y Memphis Meats, productoras de carne sintética, Impossible Foods, que desarrolla sustitutos cárnicos a base de plantas, Pivot Bio, que vende fertilizantes ecológicos, y Carbon Engineering, una compañía de energía limpia.

