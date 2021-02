https://mundo.sputniknews.com/20210223/tiene-una-esvastica-polemica-entrevista-a-la-joven-que-homenajeo-a-la-division-azul-en-madrid-1109090983.html

"¡Tiene una esvástica!": polémica entrevista a la joven que homenajeó a la División Azul en Madrid

"¡Tiene una esvástica!": polémica entrevista a la joven que homenajeó a la División Azul en Madrid

Se llama Isabel Peralta, tiene 18 años y lleva días siendo trending topic. ¿El motivo? Un polémico discurso al final de una marcha neonazi en Madrid. Ahora... 23.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-23T17:19+0000

2021-02-23T17:19+0000

2021-02-23T17:47+0000

simbología franquista

división azul

españa

fascismo

madrid

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109091169_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_79f9e123a5492ac25de7fe7a4190cd9e.jpg

El vídeo corrió como la pólvora en las redes sociales y los usuarios pidieron que se actuara en contra de sus palabras. Fue entonces cuando Twitter decidió cerrarle la cuenta por publicar mensajes machistas y homófobos. No obstante, Peralta no da puntada sin hilo y ha vuelto a dirigir la atención hacia su persona por un "despiste" durante una entrevista en el canal de YouTube Estado de Alarma. La joven, en pleno directo, se olvidó de tapar el decorado de su habitación y mostró una enorme esvástica colgada en su pared.Acto seguido, Peralta apaga la cámara y se cambia de lugar para continuar con la charla, paradójicamente titulada "¿Se arrepiente de atacar al pueblo judío?". Algún espectador logró capturar ese momento y el vídeo se ha difundido en Twitter, pero desde el canal de la plataforma ya no está disponible.En las últimas semanas ha acaparado la atención de numerosos usuarios de las redes sociales. Isabel Peralta, denominada como el "nuevo rostro del fascismo", se dio a conocer por un video realizado durante la marcha neonazi celebrada el 13 de febrero en Madrid, en la que participaron unas 300 personas.El acto en homenaje a la División Azul concluyó en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena con el saludo nazi, proclamas antisemitas y un discurso que suscitó una gran polémica. En él, la joven afirmó, entre otras cosas, que "el enemigo siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras: el judío. Porque nada más certero que esta afirmación. El judío es el culpable. El judío es el culpable y la División Azul luchó por ello".Por su parte, la Fiscalía Provincial de Madrid abrió una investigación penal para recabar información sobre las proclamas antisemitas efectuadas en el homenaje a la División Azul. El Ministerio Público entiende que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito relativo al ejercicio de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas.

/20180924/ninos-de-rusia-joven-espanola-entregada-a-falange-por-tercer-reich-1082221737.html

/20200129/medio-espanol-presume-division-azul-participo-sitio-leningrado-1090291877.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Neonazis madrileños marchan en homenaje a la División Azul Neonazis madrileños marchan en homenaje a la División Azul 2021-02-23T17:19+0000 true PT2M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

simbología franquista, división azul, fascismo, madrid, sociedad