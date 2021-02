https://mundo.sputniknews.com/20210223/manitas-que-te-montan-los-muebles-el-taskrabbit-de-ikea-no-convence-a-los-usuarios-1109080062.html

'Manitas' que te montan los muebles: el TaskRabbit de Ikea no convence a los usuarios

Numerosos usuarios de la plataforma critican el servicio y la pésima atención al cliente cuando intentan reclamar. 23.02.2021, Sputnik Mundo

La compañía sueca se ha asociado con TaskRabbit para ofrecer una ayuda cómoda y fácil en el montaje de sus muebles. TaskRabbit nació en 2008 en Boston, se trasladó a San Francisco y llegó a recaudar 38 millones de dólares de financiación. Nueve años después, en 2017, Ikea compró la startup. Este tipo de servicios ya llevan siendo utilizados con frecuencia en otros países como Alemania o Estados Unidos y hace apenas un año, en enero de 2020, ha aterrizado en algunas localidades de España, entre ellas, Cataluña, Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Cáceres.Por un módico precio podrás ahorrarte realizar tareas tan engorrosas como montar tu propio mueble (por 19 euros te lo hace un tasker) o esperar la fila para pagar en el establecimiento (por 10 euros). Los taskers son contratistas independientes que utilizan la plataforma como medio para proporcionar servicios en más de 40 categorías, incluido el montaje, traslado y entrega de muebles. Para trabajar como tal no se exige formación, es más, te aseguran que no tendrás jefes, que tú mismo podrás fijar tus tarifas y que puedes hacer crecer tu propio negocio. Suena interesante pero, ¿qué hay detrás de todo esto?Tal y como explica elDiario.es, no hay una sociedad creada en España ni hay teléfono de atención al cliente. Entonces, ¿quién supervisa su funcionamiento en el país ibérico si algo no sale como lo esperado? La única forma de poder contactar con ellos es a través de un chat "en el que no siempre te atienden en español". Después de tener constancia de la noticia decidimos ahondar en la cuestión. Nos dimos cuenta que numerosos usuarios en las redes sociales se quejan del mal funcionamiento por dejar a medias el trabajo, romper algún producto o cobrarles de más. "El 13 de febrero envié email reclamando el dinero", detalla un cliente a través de su cuenta de Twitter. "El inicio de la reclamación fue del día 9 de enero...Sigo esperando".Otra de las afectadas es Olga, una cliente de Ikea que, tras comprar varios muebles para su madre, solicitó el servicio de un tasker para que se los montara. Más tarde se encontró con un armario roto y un servicio inacabado. Su frustración le llevó a intentar contactar con TaskRabbit para reclamar a través de un teléfono del que jamás recibió respuesta. A Olga le costó 80 euros el montaje, pero de ese importe el tasker recibió alrededor de 60 euros. De este modo, lkea se llevaría el 27% de comisión, según los datos de elDiario.es. Los comparan con GlovoEste tipo de plataformas han abierto el debate sobre las condiciones de los trabajadores al aceptar "trabajos precarios" por necesidad. "IKEA se uberiza y sustituye su servicio de montaje por autónomos dados de alta en TaskRabbit", escribe un usuario en Twitter. "Y ojo, no hay control de que los que monten el mueble en tu casa sepan lo que hacen, son ellos mismos los que lo dicen al registrarse".En junio del pasado año el Ministerio de Trabajo anunció que crearía una ley, la denominada como ley riders, para obligar a las plataformas digitales a contratar a los autónomos que emplean. Desde entonces un sinfín de reuniones se han llevado a cabo con patronal y sindicatos con la idea de cerrar la ley, pero existe controversia dada la oposición de los empresarios. Ya en 2020 diversos usuarios comparaban la plataforma TaskRabbits con Glovo, otra de las empresas que se vería afectada con el decreto ley. La modificación del Estatuto de los Trabajadores que plantea Trabajo tendría implicaciones para todo tipo de empresas delivery, desde TaskRabbit a Amazon, que emplea a repartidores autónomos a través de Amazon Flex. Recientemente, el Tribunal Supremo le dio la razón a un trabajador de la empresa de reparto Glovo por considerarle un "falso autónomo" y el Gobierno español plantea ahora un plazo de tres meses para regularizar a dichos trabajadores.

