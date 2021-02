https://mundo.sputniknews.com/20210223/hyundai-presenta-su-auto-electrico-ioniq-5-con-carga-ultrarrapida--video-1109080849.html

Hyundai presenta su auto eléctrico Ioniq 5 con carga ultrarrápida | Vídeo

Hyundai ha presentado el nuevo modelo de su filial de vehículos eléctricos Ioniq listo para la producción. De acuerdo con los especialistas, el SUV Ioniq 5... 23.02.2021

tecnología

motor

hyundai

vehículos eléctricos

automovilismo

vehículos

coches

automóviles

El crossover llegará al mercado en varias modificaciones: con un paquete de baterías de 58 o 72,6 kWh, un solo motor con tracción trasera o una configuración de motor doble delantero y trasero que ofrece tracción en las cuatro ruedas. En su combinación de tren motriz más potente con motores duales y la batería de 72.6 kWh, el Ioniq 5 contará con 301 caballos de fuerza y 605 Nm de potencia par, lo que permite acelerar el auto hasta 100 km/h en tan solo 5.2 segundos. Con la misma batería grande, pero sin el motor delantero estos indicadores caen hasta 214 caballos y 350 Nm, con el tiempo hasta 100 km/h extendido hasta 7.4 segundos.Equipado con la batería más pequeña y un solo motor, el Ioniq 5 ofrece 168 caballos de fuerza y 350 Nm de par con aceleración hasta 100 km/h en 8,5 segundos. En combinación con el motor delantero en versión AWD la potencia del auto con batería de 58 kWh aumenta hasta 232 caballos y 605 Nm, acelerando hasta 100 km/h en 6,1 segundos. Independientemente de la configuración, la velocidad máxima de todos los autos se limita a 185 km/h.Carga rápida y adicionalSegún lo que ha revelado Hyundai por el momento, la configuración específica de la batería de 72,6 kWh y el motor trasero ofrece una impresionante autonomía de unos 480 kilómetros. Una vez que se quede sin energía, la batería se puede cargar del 10 al 80% en 18 minutos gracias a las capacidades de carga de 800 V mediante un cargador de 350 kW. Solo cinco minutos de carga serán suficientes para un viaje de 100 kilómetros. No obstante, si su vehículo se queda con la batería vacía durante un viaje aventurero lejos de las estaciones de carga eléctrica, un panel en el techo solar puede proporcionarle una energía adicional, dándole la oportunidad de alcanzar un cargador. Además el techo en sí hace que el interior del auto se sienta aún más espacioso de lo que ya es al usar un solo panel de vidrio grande sin ningún material de soporte.Otra característica interesante del Ioniq 5 es su capacidad de cargar equipos eléctricos a través de la función V2L incorporada. Puede suministrar hasta 3,6 kW de potencia desde el puerto montado debajo de los asientos traseros y otro puerto instalado en el exterior, que funciona incluso si el vehículo está apagado.En cuanto al interior del auto, está compuesto en gran medida de materiales reciclados como plástico PET, lana natural, cuero procesado ecológicamente y pintura biológica que utiliza extractos de plantas.Lo que aún no sabemos es el precio del nuevo auto. De acuerdo con los rumores no caerá por debajo de los 30.000 dólares. La producción del Ioniq 5 comenzará en marzo de 2021.

