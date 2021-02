https://mundo.sputniknews.com/20210223/estos-son-los-beneficios-y-propiedades-de-los-pistachos-1109080261.html

Estos son los beneficios y propiedades de los pistachos

Estos son los beneficios y propiedades de los pistachos

En los últimos años los pistachos se han vuelto cada vez más habituales en nuestra dieta ya que no solo son muy ricos, sino que también favorecen nuestra... 23.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-23T12:18+0000

2021-02-23T12:18+0000

2021-02-23T12:18+0000

pistachos

estilo de vida

propiedades

alimentación

alimentos saludables

beneficios

alimentos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1093289660_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_575df06190af2f3d87b83fdd750d952b.jpg

Además de tener un fantástico sabor, los pistachos albergan propiedades que benefician tanto al sistema nervioso, como al circulatorio. En este último caso, dicho alimento nos ayuda a evitar problemas cardíacos por ser rico en fitoesteroles, esteroles naturales de origen vegetal que mantienen los niveles de colesterol dentro de los límites de lo admisible. Además, estos frutos secos regulan el nivel de azúcar en sangre, reducen los niveles de glucosa e incluso fortalecen nuestra inmunidad. Los pistachos tienen bajo índice glucémico, así que después de comerlos dormirás bien. La nutricionista y dietista Liliana Grimberg, que coordina el área de Nutrición del Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravenna en Montevideo, recomienda para no quedarse cansado consumir productos que no suban tan rápido los niveles de azúcar en sangre, entre los cuales mencionan frutos secos, incluso pistachos.Composición nutricional de pistachos Si bien no todos lo saben, los pistachos crudos tienen diferentes propiedades y ofrecen una proporción equilibrada de nutrientes.Estos frutos secos contienen un 20% de proteínas vegetales, un 28% de hidratos de carbono, un 10% de fibra y un 45% de grasas, de las cuales más de la mitad es el monoinsaturado ácido oleico, que es bueno para el funcionamiento del corazón.Si te faltan minerales, los pistachos pueden solucionar este problema, ya que albergan una alta cantidad de calcio, potasio, magnesio, zinc, fósforo y hierro. Además, presentan mayor porcentaje de fibra y vitaminas (sobre todo, B6 y E), así como aportan proteínas vegetales.En agosto del 2020 los expertos aseguraron que las nueces y los pistachos son muy buenos para mejorar el estado de ánimo, basta con consumir unos 50 gramos al día.

/20201214/este-popular-fruto-seco-es-muy-peligroso-cuando-esta-crudo-1093824010.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

pistachos, propiedades, alimentación, alimentos saludables, beneficios, alimentos