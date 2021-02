https://mundo.sputniknews.com/20210223/cinco-mujeres-que-lideraron-el-combate-al-covid-19-en-america-latina-1109101437.html

Cinco mujeres que lideraron el combate al COVID-19 en América Latina

Cinco mujeres que lideraron el combate al COVID-19 en América Latina

Las mujeres al frente de las políticas sanitarias siguen siendo minoría en los países latinoamericanos, aunque la pandemia de COVID-19 dejó varios ejemplos...

Desde que la pandemia de COVID-19 azotó al planeta, la cuestión de género no estuvo ausente del debate. Una de las aristas de esa discusión es cómo las mujeres participan de la toma de decisiones relacionadas al combate al nuevo coronavirus.La importancia de reflexionar acerca de este punto es tal que ONU Mujeres decidió que el lema del Día Internacional de la Mujer de 2021 será "Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19".Para la organización internacional, durante el año 2020 las mujeres líderes en el mundo "han demostrado sus habilidades, conocimientos y redes para liderar eficazmente los esfuerzos de respuesta y recuperación" ante la pandemia.De hecho, ONU Mujeres asegura que "la mayoría de los países que han contenido los efectos de la pandemia de COVID-19 y reaccionan con más éxito ante sus impactos sanitarios y socioeconómicos más amplios están dirigidos por mujeres".En ese sentido, la organización cita ejemplos como los de la canciller Angela Merkel en Alemania; la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern o la presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde. También destaca los casos de Dinamarca, Finlandia, Islandia y Eslovaquia, donde también gobiernan mujeres.El costado negativo del asunto es que, precisamente, los gobiernos liderados por mujeres siguen siendo una excepción en el mundo. Según consigna ONU Mujeres, actualmente en el planeta hay solo 21 gobiernos liderados por mujeres. La subrepresentación de las mujeres no se queda en el Ejecutivo, ya que los hombres ostentan el 75% de los cargos parlamentarios y el 73% de los puestos directivos.¿Qué mujeres lideran el combate a la pandemia en América Latina?Ante un panorama mundial que en principio sigue mostrándose desalentador, cabe realizar un repaso de los países latinoamericanos que, si bien mantienen gobiernos liderados por hombres, tienen a mujeres al frente del combate al COVID-19, ya sea desde sus ministerios de salud o desde puestos estratégicos para la respuesta sanitaria.Cuando la pandemia arribó a Argentina, Carla Vizzotti ocupaba formalmente la titularidad de la Secretaría de Acceso a la Salud, un cargo que la funcionaria había asumido en diciembre de 2019, cuando Alberto Fernández asumió la Presidencia y restituyó el Ministerio de Salud, cartera que había sido degradada a secretaría durante el Gobierno de Mauricio Macri.La vasta experiencia de Vizzotti en enfermedades infecciosas —había sido directora nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles entre 2007 y 2016— le hizo ganarse un lugar en la mesa en la que Fernández comenzó a definir la respuesta a la pandemia. Pronto, Vizzotti se convirtió en una figura obligada en las conferencias de prensa del Gobierno en la que se difundían cifras y recomendaciones sanitarias, al lado del propio presidente y el entonces ministro de Salud, Ginés González García.Vizzotti también hizo valer su amplio conocimiento sobre vacunación —así como su experiencia en el trato con movimientos antivacunas— para liderar las negociaciones de Argentina en busca de vacunas contra el COVID-19. De hecho, la jerarca viajó en más de una oportunidad a Moscú para cerrar las negociaciones entre Buenos Aires y Moscú para la llegada a suelo argentino de la vacuna Sputnik V.La creciente influencia de Vizzotti se coronó en febrero de 2021, cuando tras el alejamiento de García González en medio de un escándalo por vacunas VIP, Fernández la designó al frente del Ministerio de Salud.El actual organigrama del Ejecutivo de Panamá reserva tres cargos de "ministros consejeros", que asesoran y complementan la función de los secretarios de Estado al servicio del presidente. Uno de esos cargos le corresponde a Eyra Ruiz, designada en 2019 como ministra consejera en temas de Salud Pública.Si bien la cartera de Salud está en manos del ministro Luis Francisco Sucre, Ruiz ha desempeñado un papel central en el combate a la pandemia, protagonizando los principales anuncios del Gobierno panameño en relación a la pandemia. El ejemplo más reciente se dio el 17 de febrero, cuando desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen la jerarca explicó en rueda de prensa cómo se distribuirán las más de 67.000 dosis que integran el segundo lote de vacunas de Pfizer enviadas al país centroamericano.Su relevancia en el combate a la pandemia no la eximió de ser centro de controversias. En junio de 2020 fue una de las participantes de una polémica parrillada con varios integrantes del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), concretada a pesar de las restricciones de reunión que pesaban sobre los panameños. En agosto, volvió a ser noticia al concurrir a un funeral. La jerarca aseguró que se cumplieron las medidas sanitarias y, de todos modos, se sometió a una investigación. Finalmente fue ratificada en el cargo por el presidente, Laurentino Cortizo.El caso de Martha Ospina es, junto con el de la argentina Carla Vizzotti, otro caso en el que una mujer que no ocupa los primeros cargos de una cartera de Salud termina erigiéndose como referente nacional del combate al COVID-19. En realidad, Ospina no es jerarca del Ministerio de Salud y Protección Social colombiano pero está al frente del Instituto Nacional de Salud, un organismo público encargado de ejecutar políticas públicas de salud.En los primeros meses de 2020, al tiempo que el Ministerio de Salud anunciaba que la pandemia todavía no había alcanzado a Colombia, Ospina apareció como la encargada de explicar a los colombianos cuáles eran los verdaderos efectos de la novedosa enfermedad. Es que la médica, especializada en epidemiología y con una trayectoria de más de 20 años, fue una de las que pudo adelantarse a la pandemia en el territorio colombiano.La revista Credencial, del diario colombiano El Tiempo, consignó en febrero de 2021 que Ospina "creó un grupo de WhatsApp" en enero de 2020 en el que incluyó a todos los epidemiólogos internacionales que conocía, entre ellos expertos británicos, estadounidenses y asiáticos. Su intención era consultarles de primera mano la gravedad del nuevo virus y comenzar a pensar en las fortalezas y debilidades del sistema de salud colombiano.Si bien Ospina estaba al frente del Instituto Nacional de Salud desde 2016 —cuando se convirtió en la primera mujer en alcanzar ese cargo— la pandemia le hizo tomar otro protagonismo. No solo encabezó los principales anuncios sanitarios del Gobierno sino que su liderazgo fue clave para que Colombia pudiera incrementar exponencialmente su capacidad de realizar test PCR.Los medios colombianos han destacado el "carácter" de Ospina como una de sus fortalezas, que la convirtieron en una referente sólida de la respuesta gubernamental a la pandemia.El caso de la guatemalteca Amelia Flores es paradigmático del papel de las mujeres en la pandemia, especialmente porque tomó la conducción sanitaria del país para contrarrestar los malos resultados dejados por un hombre.En efecto, esta médica patóloga con especialización en epidemiología asumió como ministra de Salud en junio de 2020 con el objetivo de controlar la pandemia en el país centroamericano, luego de que su antecesor, Hugo Monroy, fuera destituido como consecuencia de los malos resultados.Flores tomó el cargo como especialista en la lucha contra los virus y, desde el comienzo, tuvo la tarea de reformular la respuesta sanitaria ante el COVID-19 que había sido deficitaria durante la gestión anterior. En medio de la primera ola de casos en Guatemala, Flores debió combatir el importante subregistro —que ella misma llegó a estimar en un 25% de los casos— o la falta de funcionarios para hacer un correcto rastreo de los contagios.El combate a las irregularidades fue una de sus prioridades. De hecho, en febrero de 2021 la jerarca presentó una denuncia penal contra dos empresas por haber entregado al Estado unas 30.000 pruebas para detectar COVID-19 que estaban en mal estado o arrojaban resultados inexactos.Con una segunda ola de casos que en Guatemala se inició en las últimas semanas de 2020, Flores remarcó su convicción de evitar la adopción de medidas restrictivas que implicaran "encerrar gente", asegurando que la situación política del país no lo permitiría. De todas maneras, fue enfática al señalar, en diciembre de 2020, que los guatemaltecos habían "relajado" sus medidas de prevención.Flores ha debido encargarse también de las negociaciones para adquirir vacunas contra el COVID-19, un campo en el que el país presidido por Alejandro Giammattei se ha visto retrasado con respecto a otros estados latinoamericanos. Con una fuerte apuesta por las vacunas del mecanismo COVAX, la ministra reveló que tuvo contactos para compras directas a los laboratorios Moderna y AstraZeneca.No todas las mujeres latinoamericanas al frente de la respuesta al COVID-19 tuvieron casos de éxito. Uno de esos ejemplos es el de Pilar Mazzetti, médica neuróloga y cirujana cuya carrera ascendió de forma meteórica con la llegada de la pandemia a Perú pero que acabó estrellándose tras el escándalo con las vacunas que sacudió al Gobierno de Francisco Sagasti.A comienzos de abril, el entonces presidente peruano Martín Vizcarra conformó lo que se denominó como Comando de Operaciones COVID-19, como un organismo interinstitucional dedicado a centralizar la respuesta a la pandemia. Al frente del nuevo ente estuvo Mazzetti, que ya era conocida por haber sido ministra de Salud entre 2004 y 2006, cuando el presidente de Perú era Alfredo Toledo.Los malos resultados de Perú en relación al combate a la pandemia llevaron a Vizcarra a reemplazar al ministro de Salud, Víctor Zamora, para colocar a Mazzetti en su lugar.Mazzetti estuvo al frente de la política sanitaria de Perú durante el último tramo del Gobierno de Vizcarra y, si bien renunció cuando fue vacado por el Congreso, fue ratificada en el cargo por Francisco Sagasti, el presidente del Gobierno transitorio que asumió en noviembre de 2020. Durante esa etapa tuvo la tarea de negociar la llegada de vacunas contra el COVID-19 a Perú y fue una de las figuras más cuestionadas por las "demoras" del Gobierno peruano en concretar acuerdos.Paradójicamente, la etapa de Mazzetti al frente del Ministerio de Salud terminó al desatarse el escándalo de vacunas "de cortesía" enviadas por el laboratorio chino Sinopharm, en el marco de los ensayos clínicos realizados en el país. Mazzetti debió renunciar tras confesar que estaba al tanto de que Vizcarra había sido inoculado de forma irregular. Finalmente se conoció que ella misma se había beneficiado con una vacuna.

