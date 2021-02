https://mundo.sputniknews.com/20210223/buenas-noticias-mexico-luis-miguel-y-soy-tu-fan-estan-de-regreso-1109101295.html

Buenas noticias, México: "Luis Miguel" y "Soy tu fan" están de regreso

Buenas noticias, México: "Luis Miguel" y "Soy tu fan" están de regreso

Dos series —"Soy tu fan" de Canana Films y Once TV México y "Luis Miguel: la serie" lanzada por Netflix— han enomorado al público mexicano y ahora prometen... 23.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-23T18:53+0000

2021-02-23T18:53+0000

2021-02-23T19:04+0000

arte y cultura

estilo de vida

luis miguel

méxico

netflix

serie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/109158/95/1091589572_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b4642eeeb9abd5b35c944ecb5b70f1da.jpg

La plataforma de streaming Netflix acaba de confirmar que la segunda temporada de la serie sobre El Sol de México como le llaman al cantante Luis Miguel será disponible a partir del 18 de abril. Al igual que en la primera temporada, los nuevos capítulos se estrenarán cada fin de semana."Contada en dos líneas de tiempo y con una trama que explorará las dificultades que enfrentó Luis Miguel para balancear su vida familiar y profesional, esta segunda temporada constará de ocho episodios que estarán disponibles todos los domingos a las 19:00 horas", destacó Netflix en un comunicado.El estreno de la segunda temporada estaba programado para el 2020, sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, tuvo que postergarse.La otra serie, no menos exitosa, Soy tu fan fue protagonizada por Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro y se transmitió durante 2 temporadas por Canal Once. A pesar de que fue en el año 2011 cuando salió el último espisodio, estos días la seria dio mucho que hablar.El 22 de febrero Ana Claudia, quien interpretaba a Charly, publicó una fotografía con parte del elenco de Soy tu fan, lo que generó entusiasmo entre sus seguidores por un posible regreso a la televisión dado que en la descripción de la imagen, donde todos están en lo que parece ser una comida en un jardín, Talancón escribió: "Próximamente". Además, Ana Claudia Talancón subió un vídeo con Martín Altomaro, quien interpretaba a Niko, cantando el intro de la serie. Por último, en sus historias, Talancón mencionó que "hoy es el primer día de llamado de la película más esperada de todos los tiempos" mientras la estaban peinando y maquillando. Sin enembargo, la información sobre la salida de una película o nueva temporada de Soy tu fan todavía no ha sido confirmada oficialmente.

/20200419/luis-miguel-cumple-50-anos-los-hechos-mas-curiosos-sobre-el-sol-de-mexico-que-quizas-no-conocias-1091161604.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

arte y cultura, luis miguel, méxico, netflix, serie