Autoridades colombianas detienen a tres hombres señalados de participar en dos masacres

BOGOTÁ (Sputnik) — Tres hombres señalados de participar en dos recientes masacres en Colombia fueron detenidos y presentados ante la justicia en las últimas... 23.02.2021, Sputnik Mundo

américa latina

masacre

colombia

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía junto con la Policía del departamento de Antioquia (noroeste) "lograron la captura de Johan Esteban Arango Restrepo, alias 'El Viejo' o 'Carelapiz'", quien "estaría involucrado en la acción criminal ocurrida el pasado 16 de febrero en Andes (Antioquia) en la que fueron asesinadas cinco personas y una más resultó herida", precisó el organismo en un comunicado.El hombre forma parte de una estructura del grupo armado ilegal Clan del Golfo (disidencia paramilitar), que sería la responsable de varios homicidios en Andes y en las poblaciones vecinas de Salgar y Betania en los que han muerto un total de 25 personas.Según la Fiscalía, por la masacre de Andes también fue capturado en horas recientes Juan Carlos Serna Vélez, alias 'Ratoncel'.En otra diligencia en el suroeste del país fue capturado un hombre identificado por la Fiscalía sólo con el alias de 'Can Can', integrante del grupo armado ilegal 'Oliver Sinisterra' (disidencia de las FARC), quien es investigado por la masacre de seis personas ocurrida el 22 de agosto de 2020 en el sector de La Guayacana, en Tumaco (Nariño, suroeste)."Los elementos de prueba dan cuenta de que [...] se encargaba de planear y ejecutar los homicidios", precisó la Fiscalía.El resultado se suma a la judicialización de otros cinco presuntos integrantes de esta organización disidente, quienes fueron enviados a prisión mientras se adelantan las investigaciones.Alias 'El Viejo' y alias 'Can Can' fueron presentados ante la justicia y la Fiscalía les imputó delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego, mientras 'Ratoncel' será llevado ante un juez en las próximas horas para el proceso de judicialización.

2021

masacre, colombia