https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109112599.html

Fallece en EEUU el poeta beat Lawrence Ferlinghetti a los 101 años

Fallece en EEUU el poeta beat Lawrence Ferlinghetti a los 101 años

WASHINGTON (Sputnik) — Lawrence Ferlinghetti, uno de los mayores poetas estadounidenses y figura destacada de la llamada "Generación Beat", falleció el 22 de... 23.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-23T23:33+0000

2021-02-23T23:33+0000

2021-02-23T23:33+0000

estilo de vida

poesía

eeuu

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109112576_0:109:2048:1261_1920x0_80_0_0_c4b58a5b0ce1a01d44c8edb660c3f22d.jpg

Conocido también por su rol como editor a través de la librería City Lights, epicentro de la bohemía de San Francisco desde la década de 1950, Ferlinghetti fue responsable de impulsar y dar a conocer los trabajos de los poetas y narradores "beats", como Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso y Gary Snyder, entre otros."Fue una gran suerte haber trabajado a su lado por más de 50 años", dijo al diario San Francisco Chronicle, quien fuera una de las dueñas de City Lights y su ex directora ejecutiva, Nancy Peters."Perdimos a un gran poeta y a un visionario, Lawrence fue una leyenda en su tiempo y un gran ciudadano de San Francisco", añadió.Tras pelear en la Segunda Guerra Mundial, y estar en Nagasaki tras el lanzamiento de la segunda bomba atómica, en 1953 se metió de lleno en la escena literaria de San Francisco al abrir la librería City Lights, que pronto se convirtió en el epicentro del movimiento beat, entonces en plena gestación.Dos años después de inaugurar la librería, Ferlinghetti debutaba con la editorial City Lights publicando un poemario de su autoría, "Pictures of the gone world", y al año siguiente haría lo propio con "Aullido", el célebre poema de Allen Ginsberg.La publicación del texto de Ginsberg le valdría primero un arresto y luego un juicio por la publicación de textos "obscenos", aunque terminaría siendo absuelto."Cuando comenzó el juicio, yo era joven y estúpido y pensé que unos meses en la cárcel estarían bien, tendría mucho tiempo para leer", le dijo al San Francisco Chronicle en 2012.Entre los varios libros de su autoría destaca "A Coney Island of the Mind", uno de los pocos volúmenes de poemas que han vendido más de un millón de copias en Estados Unidos.Nacido el 24 de marzo de 1919, en la ciudad de Yonkers (este), Ferlinghetti quedó al cuidado de una tía a los dos años, tras la muerte de su padre primero y la internación de su madre en un hospital psiquiátrico cuando apenas tenía dos años de edad.Luego pasó por un centro de acogida para niños abandonados hasta que fue adoptado por una familia adinerada, lo que le permitió una adolescencia y juventud sin grandes privaciones, que lo llevaron a la Universidad de Carolina del Norte primero, donde se recibió de periodista, estudios que amplió en Columbia y La Sorbona, de Francia.Luego de haber acogido en su librería y publicado en su editorial a los grandes poetas de su generación, se fue Lawrence Ferlinghetti, el último bardo de la generación beat.

/20210216/muere-el-poeta-espanol-joan-margarit-premio-cervantes-en-2019-1107803439.html

/20201030/miguel-hernandez-el-poeta-que-blandio-la-pluma-en-el-frente-de-la-guerra-civil-1093307957.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

poesía, eeuu, arte y cultura