Candidato indígena de Ecuador afirma que hay inconsistencias en 16.000 actas electorales

El candidato añadió que el peritaje que pretende hacer la Fiscalía no constituye ninguna intromisión en el proceso electoral, ya que se trata de una investigación en indagación previa de un presunto delito y no frenará el proceso electoral en marcha, que debe concluir con el balotaje del 11 de abril."Esconden información, ocultan información porque saben que el rato que destapan las urnas, se prueba que el fraude está ahí; hoy tienen la oportunidad de rectificar", enfatizó.De acuerdo con la proclamación de resultados que hizo el domingo el Consejo Nacional Electoral (CNE), Pérez se ubicó en el tercer lugar con el 19,38% de votos emitidos en los comicios del 7 de febrero.El segundo lugar quedó para el candidato de derecha Guillermo Lasso, con 19,74% de votos, y el primer lugar para Andrés Arauz, del movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), con el 32,72% de votos.MarchaEl martes arribó a Quito una marcha indígena presidida por Pérez, que partió del sur del país y llegó hasta la sede del CNE para pedir que se abra el 100% de urnas electorales en la provincia de Guayas (oeste) y el 50% en otras 16 provincias.Los integrantes de la marcha llegaron al CNE en medio de sonidos de tambores, portando banderas del país y del movimiento indígena, y entonando diversas consignas como "Yaku amigo, el pueblo está contigo; Yaku aguanta, el pueblo se levanta; fraude no, transparencia sí; yo voté por Yaku, mi voto se respeta; mi voto no se vende, mi voto se defiende"."Yo vengo desde Cuenca, y vengo a reclamar justicia para nuestro candidato, no vamos a tolerar el fraude", dijo a Sputnik María Tigsalema, mientras ondeaba una bandera del movimiento indígena en medio de la marcha.En las afueras del CNE, Carlos Chiquito comentó a esta agencia que vive en Quito, pero se unió a la marcha cerca del organismo electoral "porque no vamos a dejar que nos vean la cara; pasamos a la segunda vuelta, porque pasamos, no nos van a robar los votos".Pérez sostiene que además de entregar las actas con supuestas inconsistencias, presentará una serie de acciones legales a nivel nacional e internacional.Una vez que las acciones legales sean resueltas a nivel nacional, el Consejo Electoral hará la proclamación definitiva de resultados de los comicios del 7 de febrero.

