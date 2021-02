https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109096874.html

Los abusos sexuales a menores en España se multiplican por cuatro desde 2008

MADRID (Sputnik) — Los casos de abusos sexuales a menores de los que se tienen constancia en España se multiplicaron por cuatro en los últimos 12 años, según... 23.02.2021

Estos datos derivan del análisis de las 89.808 llamadas alertando sobre posibles abusos sexuales recibidas por las líneas de ayuda de ANAR en dicho periodo, que permitieron atender a un total de 6.183 casos confirmados.El estudio no solo documenta el aumento de casos, sino que permite hacer una radiografía de en qué circunstancias se producen: la mayor parte de las agresiones son perpetradas en casa por varones que no dejan marca, lo que dificulta la detección y denuncia de los abusos.Las víctimas son en su inmensa mayoría mujeres (78,3%), de las cuales la mayor parte (59,1%) son adolescentes de 13 a 18 años. Por su parte, uno de cada cinco casos son varones, en su mayoría menores de 12 años (53,4%).Además de los abusos sexuales, el estudio revela que las víctimas soportaron violencia física o intimidación en el 53,6% de los casos. En cuanto a los tipos de abuso, la mayoría se concentran en "tocamientos obscenos" y "abuso con penetración".El estudio llama la atención sobre los problemas para demostrar estos abusos, ya que en el 80,2% de los casos no se dejan marcas o heridas.En ese sentido, el estudio apunta que el entorno del menor niega los hechos en un 37,8% de los casos, los justifican o encubren en un 31,1%, se produce una falta de reacción un 23,9% e incluso se culpa a la víctima el 7,2% de las veces.Por todo ello, del 43,3% de los casos que mostró intención de denunciar, solo formalizaron denuncia el 10,6%, destacan desde ANAR.El perfil del agresor más común se corresponde con el de un varón, miembro o amigo de la familia, mayor de edad, que actúa en solitario y efectúa los abusos en casa del menor de edad.El padre biológico es el agresor principal en el 32% de los casos. Además, aumenta la proporción de abusos por hombres parejas de la madre (6,2% en 2018, frente al 1,7% en 2008) y disminuyen las mujeres agresoras (1,6% en 2018, frente al 6,2% de 2008).Aunque la mayoría de abusos se perpetran en solitario, aumenta el porcentaje de víctimas agredidas por dos o más personas, pasando de un 2,1% en 2008 a un 10,5% en 2018.Desde ANAR subrayan que el estudio constata sin ningún género de duda un aumento en la frecuencia y gravedad de las agresiones conocidas, por lo que animan a los poderes públicos a trabajar para impulsar políticas que atajen el problema.

