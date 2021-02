https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109095952.html

Jefe de OIEA pide que Irán explique materiales nucleares hallados en sitios no declarados

El director agregó: "El proceso está en curso y no ha dado resultados positivos por ahora. Por lo tanto, esta es una actividad que continúa y estaré informando sobre eso la próxima semana cuando la Junta de Gobernadores del OIEA se reúna para su sesión de primavera".A principios de febrero, los medios informaron que los inspectores del OIEA encontraron rastros radiactivos en dos instalaciones iraníes, lo que generó preocupación por posibles actividades no declaradas relacionadas con la energía nuclear.Las muestras se tomaron durante la inspección del OIEA realizada en el otoño, según los informes.El OIEA no ha informado a los estados miembros sobre sus hallazgos en Irán y, de acuerdo con los procedimientos existentes, la organización está pidiendo al país persa que brinde una explicación.Grossi visitó Irán durante el fin de semana para discutir la decisión de ese país de limitar las inspecciones de la agencia de sus sitios nucleares.Irán había amenazado con suspender todas las inspecciones antes del 23 de febrero si las sanciones de Estados Unidos contra la República Islámica no se levantaban el 22 de febrero.Irán y el OIEA finalmente pudieron llegar a un acuerdo temporal, según el cual Teherán continuará implementando completamente el Acuerdo de Salvaguardias con el OIEA el pasado 23 de febrero, aunque en una capacidad limitada.En 2015, Irán firmó el PAIC con el grupo de países P5 + 1 (Estados Unidos, China, Francia, Rusia, Reino Unido, más Alemania) y la Unión Europea.El acuerdo requería que Irán redujera su programa nuclear y rebajara sus reservas de uranio a cambio de un alivio de las sanciones, incluido el levantamiento del embargo de armas cinco años después de la adopción del acuerdo.En 2018, Estados Unidos se retiró del PAIC y volvió a imponer sanciones contra Irán, lo que llevó a Teherán a abandonar en gran medida sus obligaciones en virtud del acuerdo.En diciembre, Irán aprobó una ley para aumentar su enriquecimiento de uranio y detener las inspecciones de la ONU de sus sitios nucleares en respuesta al asesinato del físico nuclear Mohsen Fajrizade.A principios de enero, la organización de energía atómica de Irán anunció que el país había logrado enriquecer uranio al 20 por ciento en la planta de enriquecimiento de combustible de Fordow.

