Personal hospitalario venezolano: Sputnik V es un alivio para la pandemia que sufrimos

Personal hospitalario venezolano: Sputnik V es un alivio para la pandemia que sufrimos

CARACAS (Sputnik) — En menos de un mes se cumple un año de la detección de los primeros casos de COVID-19 en Venezuela, y el personal que atiende en los... 23.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-23T16:25+0000

2021-02-23T16:25+0000

2021-02-23T16:25+0000

américa latina

sputnik v (vacuna)

venezuela

"Para nosotros es placentero poder participar en estos hitos históricos que tienen que ver con el control de enfermedades como esta, y un alivio para esta pandemia que sufrimos, que la vivimos y estamos luchando para controlarla, y gracias a la vacuna tenemos por primera vez un alivio, esperamos en poco tiempo tener controlada la pandemia y disminuir la mortalidad que hemos tenido a nivel de salud", dijo Carlos Ortiz, epidemiólogo venezolano, a Sputnik.El sábado 20 de febrero llegaron las primeras 100.000 dosis de la vacuna rusa a Venezuela, y el jueves 18 comenzó a aplicarse en los hospitales de la capital y su periferia, a la par que se inició la distribución hacia los estados con mayor número de contagios.Venezuela participó en los ensayos de la fase III de esta vacuna y el Gobierno anunció que el Instituto Nacional de Higiene está evaluando aprobar otras, además de la fabricada en Rusia.Se estima que en el transcurso de un año la nación sudamericana, afectada por el bloqueo de sus cuentas, activos y reservas, reciba 10 millones de dosis de Sputnik V, la vacuna que ha permitido comenzar con la inmunización del personal sanitario."Estamos muy contentos de recibir esta vacuna. Para nosotros es muy importante tener aquí la vacuna que ha demostrado, reconocido por el mundo, ser la más eficaz, la más segura de todas las que se ha producido, imagínese lo que significa para nosotros tenerla y poder aplicarla a nuestro personal", dijo a Sputnik el director del hospital Clínico Universitario de Caracas, Jairo Silva.Mientras el director declaraba a Sputnik, médicos, enfermeras, camilleros, personal técnico se ubicaban en la sala de espera para recibir su primera inmunización, una escena que se repitió en el Doctor Domingo Luciani del estado Miranda (norte).Ambos son los hospitales emblema del Distrito Capital, y los que en este año han atendido a más pacientes con COVID-19, junto al centro de Salud Miguel Ángel Rangel, que recibió su nombre en honor a su director, quien falleció en junio de COVID-19.Enfundados en sus batas, algunos a la salida de su guardia, los médicos se sentaron a esperar ser vacunados, confiando en que la inmunización les traerá tranquilidad para continuar con la atención de los pacientes."Estoy acá en el Domingo Luciani desde el año 1987, cuando fue fundado el hospital. Me siento bien de haber sido vacunado. Para mi profesión ha sido muy incómodo, porque he tratado pacientes asintomáticos y resultaban positivos y me enteraba después de que han sido tratados, el riesgo que yo estaba corriendo era bastante alto, por eso decidí ser uno de los primeros en vacunarme", dijo Ángel Borges, cirujano general.Por su parte, Hércto Gómez, residente de cirugía general, dijo que la vacuna contra el COVID-19 "es como un nuevo amanecer, luego de un año de espera".Para el personal que trabaja en estos centros, ahora la esperanza es que continúen llegando las vacunas para avanzar con la inmunización de toda la población en riesgo.

