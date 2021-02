https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109084478.html

Brasil otorga registro definitivo a la vacuna de Pfizer contra el COVID-19

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil otorgó el registro definitivo a la vacuna contra el COVID-19... 23.02.2021, Sputnik Mundo

En un comunicado, la Anvisa informó que tras un periodo de análisis de 17 días concedió "el primer registro de vacuna contra el COVID-19 para uso amplio en las Américas".El inmunizante tuvo su "seguridad, calidad y eficacia", lo que garantiza su uso en la población en general.A pesar del registro, Brasil no cuenta en estos momentos con vacunas de Pfizer, ni siquiera con una negociación en marcha para obtenerlas.La farmacéutica aseguró haber ofrecido 70 millones de dosis a Brasil hace meses, pero el Gobierno las rechazó al no aceptar las condiciones del contrato.El Gobierno brasileño no está de acuerdo con la cláusula que exige que el Estado se haga responsable en caso de posibles efectos adversos de la vacuna.De momento, Brasil está vacunando a su población con las vacunas de AstraZeneca y del laboratorio chino Sinovac.

