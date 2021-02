https://mundo.sputniknews.com/20210222/vacunas-de-aire-en-brasil-error-de-una-enfermera-o-conspiracion-1109051982.html

Vacunas 'de aire' en Brasil: ¿error de una enfermera o conspiración?

Políticos y empresarios que utilizan sus influencias para conseguir dosis primero, médicos que desvían dosis hacia sus familiares o delincuentes que comercializan vacunas falsas contra el COVID-19: el comienzo de la vacunación en América Latina ha traído consigo una gran variedad de irregularidades. Sin embargo, pocas resultan tan llamativas como la descubierta en Río de Janeiro, donde al menos una enfermera fue captada aplicando vacunas vacías a pacientes.El escándalo surgió a partir de vídeos captados por familiares de dos ancianos que fueron vacunados en la localidad de Niteroi, en el estado de Rio de Janeiro. Las imágenes, difundidas en las redes sociales y recogidas por CNN Brasil, muestran como una enfermera aplica las vacunas a dos personas pero, luego de introducir la jeringa en sus brazos, no presiona el émbolo de la jeringa, por lo que el contenido de la dosis nunca ingresa en el organismo.A partir de las denuncias en redes sociales, el caso comenzó a ser investigado por la policía de Niteroi. Según CNN Brasil, se logró identificar a la enfermera de 42 años que aplicó mal las dosis, aunque al ser consultada no supo explicar la razón de no haber aplicado correctamente la inyección.Ante la consternación, la enfermera, llamada Rozemary Gomes Pita, dio su versión de lo sucedido, intentando echar por tierra las especulaciones sobre mala intención.Además de perder su puesto, la mujer podría enfrentar cargos penales por su acción, que pueden ir desde un delito de infringir medidas sanitarias hasta la malversación, ante la posibilidad de que la maniobra haya buscado desviar esa dosis hacia otro paciente por fuera de la lista de vacunación.A pesar de la acusación que se cierne sobre la funcionaria, Gomes Pita insiste en que se trató de un error y remarca que es imposible que haya intentado utilizar esa dosis para otro paciente. Según explicó, la dosis dentro de la jeringa hubiera perdido efectividad con el paso de los minutos y ya sin la refrigeración.La trabajadora aseguró que sí hubiera tomado un recipiente refrigerado para transportar la dosis de forma irregular, hubiera sido detectada fácilmente por las cámaras de seguridad.Sin embargo, las primera conclusiones de la investigación iniciada en torno al caso ratificaron, según los investigadores, que la vacuna fue mal aplicada de forma intencional. "Ella solo puede haberla retirado (la vacuna) para pasarla a otra persona. No hay otra posibilidad", dijo a la cadena el comisario Luiz Henrique Marques, a cargo del caso.El funcionario policial reconoció que es verdad que la dosis perdería su efectividad si no era refrigerada, aunque advirtió que de ser así la enfermera incurriría en otro delito sanitario, al "engañar" también al destinatario irregular de esa inoculación.Para añadir más sospechas al caso, la enfermera puso en duda la acusación en su contra, afirmando que se le presentó como prueba una jeringa vacía cuando ella está segura que, a pesar de la mala operación, la jeringa sí contenía el antídoto dentro.Según la enfermera, el medicamento debía estar dentro de la jeringa en el recipiente utilizado para el descarte de materiales luego de la vacunación. Si bien no se encontró la sustancia, la acusada denunció que ese recipiente fue abierto fuera de su presencia, lo que impide asegurar si el líquido estaba o no al momento de revisar el recipiente. "Tengo la certeza de que estaba dentro", dijo la enfermera.El caso no solo llamó la atención de los medios internacionales sino que desató la preocupación de familiares de otros pacientes que también manifestaron dudas sobre la forma en que se habían aplicado esas dosis. De acuerdo al portal brasileño G1, familiares de pacientes en la ciudad de Rio de Janeiro también denunciaron la mala aplicación de las dosis.El caso de Niteroi no fue el único, ya que también se denunció un caso similar en Petrópolis, otra ciudad del estado de Rio de Janeiro.Ante eso, la secretaría municipal de Salud de Río de Janeiro advirtió a los pacientes que, en caso de que tengan dudas de si la vacuna fue correctamente aplicada a sus familiares, adviertan inmediatamente al enfermero de turno. Además, aclaró que está permitido que las inoculaciones sean filmadas, de forma de mejorar el control sobre los procedimientos.

