¿Qué rellenos de chocolate son los más saludables?

El chocolate se suele comer solo y relleno de frutos secos o de 'mousse'. Una dietista te explica cuáles son los rellenos que más beneficios traen a la salud. 22.02.2021, Sputnik Mundo

El mejor chocolate para la salud es el negro con un contenido de cacao de 75% o más. Sin embargo, un relleno adecuado puede hacerlo aún más valioso y revelar su sabor, recalcó Natalia Nefédova, nutricionista y miembro de la Asociación de Dietistas de Canadá.También destacó que los rellenos exóticos como el pimiento, los pétalos de rosa y el jengibre se deben limitar. Todo dependerá de dónde se ha fabricado el chocolate. Si es barato, está claro que estos ingredientes no son naturales y no contienen más que aditivos alimentarios, destaca la nutricionista. En cuanto a la porción de chocolate que se puede comer al día sin dañar la salud, la nutricionista explicó que todo depende de cuántas calorías quemas al día. Así, un campeón olímpico de natación que consume 10.000 kilocalorías al día puede comer una barra entera sin que esto repercuta en su salud. Pero para una persona que consume 2.000 kilocalorías al día, una barra podría ser demasiado. "Sería equivalente a una comida completa, pero la persona no obtendría los nutrientes que obtiene, por ejemplo, de la ensalada, el pescado o los cereales. Si comes una tableta de chocolate además de una comida, tendrás un exceso de kilocalorías al día. Si lo haces todos los días, acabarás teniendo kilos de más", advierte la especialista.Además, la dietista aconseja no comer chocolate negro con café o té porque estas bebidas contienen quelatos, sustancias que impiden la absorción de metales como el zinc y el magnesio. Sin embargo, el chocolate no debe ser la principal fuente de estos micronutrientes, subraya Nefédova.

