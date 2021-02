https://mundo.sputniknews.com/20210222/putin-da-ejemplo-de-democracia-1109033898.html

Putin da ejemplo de democracia

Putin da ejemplo de democracia

Putin y su visión de la políticaCorreligionarios, disidentes, o desinteresados. Todos ellos son importantes para Putin, quien así quiso dejarlo asentado en una reciente reunión virtual que mantuvo con los líderes de los grupos parlamentarios.Su mensaje hacia ellos, fue diáfano: "Los partidos más importantes del país que tienen sus tradiciones, ideología y ejercen una influencia real sobre la sociedad, para mantener su prestigio deben hablar no solo con sus partidarios sino también con los que no siguen la política, tienen probablemente un punto de vista distinto al que tenemos nosotros y los que nos critican".Incidió en particular que por gozar del apoyo de millones de personas, "el 'gran cuarteto' —partidos representados en el Parlamento de Rusia— debe asumir la responsabilidad para que la futura campaña electoral se desarrolle en un espíritu constructivo y que los partidos sostengan un diálogo sustancioso y profundo al exponer su visión del desarrollo del país, en vez de intercambiar críticas mutuas"."Esencialmente estamos acostumbrados a que para conseguir votos y popularidad, habitualmente los políticos se denigren, se insulten, y encima hagan muchas promesas ante el electorado de mensajes políticos que habitualmente luego muchas veces, o no se pueden cumplir, o directamente no las cumplen". Protección contra injerencias externasPor otra parte, y respecto a las próximas parlamentarias en Rusia, Putin avisó sobre el reto significativo que representan las gigantes tecnológicas como Facebook y Twitter. "Esas plataformas son un desafío no solo para nosotros, como vemos lo son también para Estados Unidos. La división ideológica avanza por el mundo y esto es algo más que evidente", abundó.Lo pronunció en el contexto en que la Cámara alta del Parlamento del país votó a favor de la ley que contempla multas a Facebook, Twitter, YouTube, entre otras plataformas digitales, por censurar o discriminar a los medios de comunicación y a los ciudadanos del país. Dichas multas oscilan entre los los 600.000 rublos —unos 8.100 dólares al cambio actual—, y el millón de rublos para las entidades jurídicas. Mientras, el monto máximo asciende a los tres millones de rublos para reincidentes."Mientras los medios de comunicación tradicionales, que tienen una sede, se atienen a las reglas de sus países, esos nuevos medios de comunicación que son las redes [sociales], se atribuyen ya unos poderes de injerencia y de censura que nadie controla —y que por supuesto no son democráticos— en contra de los poderes, en contra de los diferentes colectivos, y que desde luego abusan de ello y están convirtiéndose en instrumentos de fuerte desestabilización con respecto a muchos de los países. Por lo tanto, ya no estamos hablando de libertad de expresión, sino que estamos hablando de injerencia y de desestabilización fortísima", concluye el Dr. José Luis Orella.

Javier Benítez

