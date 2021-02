https://mundo.sputniknews.com/20210222/la-periodista-espanola--julia-otero-anuncia-que-padece-cancer-1109048468.html

La periodista española Julia Otero anuncia que padece cáncer

La periodista española Julia Otero anuncia que padece cáncer

Julia Otero ha comunicado que tiene cáncer. La veterana periodista se apartará durante una temporada de los micrófonos para recuperarse.

"La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días", ha explicado Julia Otero. Así, la periodista y presentadora del programa Julia en la Onda ha anunciado el cáncer que padece y que la obligará a ausentarse las próximas semanas del espacio radiofónico para comenzar el tratamiento de curación. A través de un mensaje grabado, Otero, de 61 años, ha relatado que el martes 16 de febrero en un control rutinario le detectaron "en un rinconcito unos centímetros de células egoístas que no procuran el bien común". Motivo por el que la comunicadora había faltado a las últimas emisiones del programa que dirige en la cadena Onda Cero.La gallega se alejará de los micrófonos durante una temporada, aunque espera volver lo antes posible. Mientras, Carmen Juan será la encargada de sustituirla al frente de Julia en la Onda. "Un equipo extraordinario en todos los sentidos", ha destacado la periodista, quien ahora será "una oyente más".Otero se ha mostrado animada y agradecida por "las dosis de mimos y pensamiento positivo" de sus compañeros de trabajo y los directivos de Onda Cero y Atresmedia. Y no han sido los únicos. Personajes públicos de distintos índoles han mandado mensajes de ánimo a la veterana comunicadora. Desde colegas de profesión como Ana Pastor o Pepa Bueno hasta personalidades del mundo de la política como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.La periodista ha aprovechado para mandar un mensaje de fuerza a todo aquellos que, como ella, tienen que enfrentarse a este mal. "Si la ciencia envía un robot a Marte que llega a la hora y el día previstos, cómo no vamos a superar esto", ha concluido.Julia Otero es una de las voces más reconocibles de la radio española. Comenzó en las ondas a mediados de los años 80 y Crónicas al alba, emitido en la COPE, fue el primer espacio que capitaneó. Entre 1991 y 1999 presentó La Radio de Julia, primera experiencia en Onda Cero. Empezó en la noche, pero su gran éxito hizo que pasará a la franja de tarde. Con el siglo XXI, Otero pasaría por TV3 con cuatro temporadas al frente del magazín La Columna. Además, acompañaría los últimos pasos del programa Protagonistas de Punto Radio. En 2007 regresaría a Onda Cero para ponerse al frente del vespertino Julia en la Onda. Tras 13 años, sigue en el aire.

