"Hay que rediseñar nuestros hábitos": la expedición argentina que quiere 'desplastificar' el mundo

Unplastify ha comprobado cómo hay muestras de microplásticos en todos los lugares, incluso en los más recónditos. Con sus charlas y expediciones pretenden que... 22.02.2021, Sputnik Mundo

Piensa. Es fácil. No se trata de hacer operaciones complicadas de aritmética sino de un rápido ejercicio de memoria. ¿Cuánto plástico utilizas al día? Desde la caja de galletas del desayuno hasta el picoteo antes de dormir. Sin contar con los geles para la ducha, el soporte del almuerzo o los utensilios para salir a la calle. Este elemento es algo ubicuo incluso en un día anodino. Hagas las cuentas que hagas, el resultado es el mismo: vivimos rodeados de él. Es la conclusión a la que han llegado en Unplastify. Tras una inicial expedición oceánica y charlas con expertos, esta iniciativa determinó que se debería cambiar la relación del ser humano con este material. Habría que, como dice su nombre, desplastificar el planeta. Y no consiste en eliminarlo o invocar imposibles, sino en recapitular ese uso que hacemos y tratar de minimizarlo. "El extremismo no es bueno", indica Agustina Besada, exploradora y creadora de la asociación."Yo uso plástico. Lo asumo. Pero el problema no es el material, sino cómo lo usamos", repite Besada en conversación con Sputnik desde Buenos Aires. La especialista en economía circular montó Unplastify hace un par de años. Fue otro escalón más de una inquietud previa. En realidad, Agustina Besada le daba vueltas al asunto desde que trabajaba en una planta de reciclaje de Brooklyn, en Nueva York. En esa ciudad estadounidense había cursado estudios de gestión de residuos y de sostenibilidad de negocios. Trabajando en la cadena de reciclaje se dio cuenta de que este proceso no se reduce a tirar una botella al contenedor. "Veía una parte pequeñísima de algo muy complejo y pensaba que no se puede solucionar el problema del plástico solo con eso", rememora, todavía asombrada. Besada quiso ampliar esa perspectiva y dio el gran salto. Con su pareja y algunos compañeros más, cruzó en un velero de 11 metros el océano Atlántico. Se pasó seis meses, en dos trayectos, de ida y vuelta. Fue de Estados Unidos a las Antillas. De allí a Azores y luego a España o Gibraltar. El sentido contrario les llevó de África a Latinoamérica. Iban recogiendo muestras de distintos puntos del océano. "La idea era mapear la presencia de plástico y compartirlo con expertos", recuerda. En aquellas semanas tomaron muestras para el Instituto 5 Gyres y se reunieron, mientras reposaban en tierra firme, con profesionales de distintos lugares. Se juntaron con Andrés Cozar, doctor de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, o con la noruega Hildegunn Iversen, coordinadora general de Loop.no: "Nos ayudaron a entender mejor el problema y a plantear soluciones y acciones necesarias para cambiar esta realidad".A todos les pasaban un formulario y les explicaban sus hallazgos más recientes. Las deducciones eran contundentes: el plástico está en todos los sitios y es indestructible. De hecho, según un informe publicado en la revista Nature Communications, en los últimos 65 años se han vertido en el océano Atlántico entre 14 y 47 millones de toneladas de basura plástica de todo tipo. La investigadora Katsiaryna Pabortsava, que lideraba el estudio en el junto a Richard S. Lampitt, detallaba en la agencia Sync que habían detectado "entre 12 y 21 millones de toneladas de solo tres tipos de plástico en un rango de agua del 5 % de la superficie del Atlántico (los primeros 200 metros; la profundidad media del Atlántico es de unos 3,7 km)"."Para los análisis teníamos que esperar, pero ya habíamos comprobado cómo hasta en los sitios más remotos, con el agua más cristalina, había microplásticos", lamenta la argentina, que gracias a esta aventura se unió a un grupo de exploradores de la revista National Geographic y continuó la labor con Unplastify y sus "desafíos".Uno de ellos es el de asesorar empresas. "Diagnosticamos en dónde usar el plástico y cómo lo pueden reducir. Luego diseñamos, de manera conjunta, estrategias para minimizarlo", expone. Otro es actuando en centros educativos. Les conciencian con talleres y juegos. "Nuestra intención es que ellos sean quienes cambien de manera sistemática la relación del plástico de sus comunidades, de sus escuelas, de su ciudad", enumera. Por último, trabajan con las administraciones para implementar legislaciones que limiten los plásticos desechables y se comprometan con el rediseño de hábitos.Hace hincapié Besada en este apartado. Para ella, centrarse solo en las leyes o en los gobiernos es traspasar la responsabilidad. "Es una acción en dos direcciones, no solo desde arriba. Hay muchos actores involucrados y lo que habría que contemplar es la totalidad", arguye, evitando así que el ciudadano se confíe solo por cumplir con su reparto de bolsas o que una empresa se atenga a la ley. "Lo fundamental es la modificación de hábitos. Hay que señalar lo que podríamos evitar y reducirlo", cuenta la cofundadora de Unplastify, poniendo ejemplos de esas charlas donde mucha gente se da cuenta de que puede prescindir de algunos envases o de cuando ella hace una cena sin plásticos y sus amigos se buscan la vida para llevar la bebida y la comida.Igual que un informe reciente de Greenpeace, Besada apunta que solo el 9% de lo que hemos producido y consumido se ha reciclado. En la asociación ecologista dan ese dato y estiman que "el 12% se ha incinerado, y la gran mayoría, el 79%, ha terminado en vertederos o en el medio ambiente". "El 80% de los residuos que encontramos en el mar proviene de tierra, mientras que el 20% restante de la actividad marítima", añaden, puntualizando que se han encontrado muestras hasta a 10.000 metros de profundidad. En una exploración que hicieron en España en 2015 recogieron una media de 320 objetos de basura por cada 100 metros de playa (un 75% de plástico) y que cada día se siguen abandonando 30 millones de latas y botellas de plástico. Actualmente, espetan, unas 700 especies de organismos marinos se ven afectados por este tipo de contaminación. "Cada año, más de un millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos mueren como consecuencia de todos los plásticos que llegan al mar", conceden."El reciclaje es una matriz compleja, y no funciona", cavila Besada, notando un "creciente interés" en la desplastificación hasta en las compañías multinacionales. "Hay muchas empresas e incluso gobiernos que se dan cuenta de que esta es una tendencia global que vino para transformar de forma irreversible la manera en la que usamos este material", asegura la investigadora, cuya última salida fue a Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Allí participaron en el borrador de un Proyecto de Ley para "prohibir la producción, importación y comercialización de productos cosméticos y de higiene oral que contengan microperlas de plástico añadidas". Además, Unplastify tiene iniciativas en Uruguay, México, Chile o Colombia. Besada luce optimista, incluso en estos meses de crisis sanitaria: a pesar de que entiende el desánimo de la gente si no percibe avances a corto plazo, el futuro pinta bien: "La clave es pensar en nuestro día a día e ir cambiándolo poco a poco. Porque somos nosotros mismos los principales protagonistas del cambio". No hacen falta conocimientos matemáticos ni de derecho, solo "plantearse qué necesitas y qué no".

