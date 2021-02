https://mundo.sputniknews.com/20210222/daft-punk-anuncia-su-separacion-con-un-video-musical-1109045724.html

Daft Punk anuncia su separación con un vídeo musical

El legendario dúo electrónico francés Daft Punk ha puesto punto final a su prolífica colaboración de 28 años. Y lo hizo de una manera muy original: compartió... 22.02.2021, Sputnik Mundo

daft punk

música

Las futuristas imágenes, extraídas de la película de 2006 Electroma, muestran a los integrantes del emblemático colectivo, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, en un desierto extraterrestre. En el vídeo también se pueden ver los años de la formación y la separación del grupo, 1993 y 2021, respectivamente.La portavoz del dúo, Kathryn Frazier, confirmó la separación de Daft Punk en un comentario a Pitchfork, aunque no ofreció ningún detalle acerca de las razones de esta decisión. Hasta el momento, tampoco se sabe si uno de los artistas continuará haciendo música en solitario.El extravagante dúo —cuyos integrantes siempre aparecían en público disfrazados de robots— saltó a la fama en 1997 con su álbum debut Homework, que incluyó el éxito Around the world. A lo largo de su carrera, también colaboró con artistas como Pharrel Wliliams, The Weeknd o Julian Casablancas (The Strokes), entre otros.Entre los grandes éxitos de la banda también figuran One more time y Harder, better, faster, stronger.¿Cuál es tu tema favorito de Daft Punk? ¡Comparte tu opinión en la sección de comentarios de este artículo!

2021

