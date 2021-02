https://mundo.sputniknews.com/20210222/cae-la-presion-en-el-interior-de-uno-de-los-reactores-de-fukushima-1109029153.html

Cae la presión en el interior de uno de los reactores de Fukushima

Cae la presión en el interior de uno de los reactores de Fukushima

La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), responsable de la administración de la central nuclear de Fukushima, ha detectado una caída de presión en el interior... 22.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-22T04:26+0000

2021-02-22T04:26+0000

2021-02-22T04:27+0000

internacional

planta nuclear

fukushima

japón

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109029254_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6621f2dba17b286b3bd1944466378539.jpg

Según la empresa de servicios públicos, citada por NHK, el terremoto que azotó el área el pasado 13 de febrero pudo haber sido el culpable del incidente. TEPCO, agregó que, pese a la alteración, no se ha filtrado ningún material radiactivo.Alrededor de las 18:00 (hora local) del 21 de febrero, la presión en el recipiente del reactor N°1 cayó a 0,9 kilopascales. Los niveles habituales de presión se ubican en 1,2 kilopascales, explicó el diario.Para volver a elevar las cifras y, de esa manera, reducir el riesgo de una explosión de hidrógeno, TEPCO está agregando nitrógeno al recipiente en cuestión.Según la compañía, después del terremoto de la semana anterior, el nivel del agua en el recipiente bajó, posiblemente causando una fuga de aire y la caída de la presión. TEPCO detalló que sigue bombeando agua al recipiente y que no debería haber ningún problema de seguridad.La empresa dijo que seguirá observando los datos en el local afectado y en las otras instalaciones, pero no se han registrado anomalías en las mediciones en los puestos de monitoreo de radiactividad del complejo.Actualmente, la planta nuclear de Fukushima, en la que tuvo lugar un grave accidente nuclear el 11 de marzo de 2011, se encuentra en proceso de desmantelamiento.

/20201016/japon-planea-arrojar-al-oceano-el-agua-radiactiva-de-fukushima-1093148973.html

/20191211/chernobil-severodvinsk-y-fukushima-como-nos-contaminan-los-mitos-sobre-los-accidentes-nucleares--1089615065.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

planta nuclear, fukushima, japón