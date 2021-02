https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109066812.html

Suspenden en Cuba tres importantes eventos cinematográficos por pandemia de COVID-19

Suspenden en Cuba tres importantes eventos cinematográficos por pandemia de COVID-19

LA HABANA (Sputnik) — Tres de los más importantes eventos cinematográficos anuales que se desarrollan en Cuba fueron suspendidos debido al impacto en la isla... 22.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-22T23:16+0000

2021-02-22T23:16+0000

2021-02-22T23:20+0000

arte y cultura

américa latina

cine

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/107464/67/1074646795_0:433:5184:3349_1920x0_80_0_0_77058df2af7ac895072afdbf979ccf03.jpg

La decisión fue adoptada por el ICAIC teniendo en cuenta las medidas higiénico sanitarias establecidas ante el impacto de la pandemia, que incluyen, entre otras, el cierre de las salas de cine.Las medidas preventivas aplicadas en la isla desaconsejan las actividades masivas y no permiten el normal desarrollo de los eventos cinematográficos.El 8 de febrero se anunció que quedaría suspendida la segunda etapa del 42° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, programada del 11 al 21 de marzo, y que comprendía la celebración de los concursos de ficción, ópera prima, documental, animación, cortometrajes y postproducción.El Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam, vigente desde 1999, está dirigido a recordar el legado del documentalista cubano Santiago Álvarez (1919-1998), y tiene como propósito estimular la realización y divulgación del género documental como enriquecedor de la memoria histórica de los pueblos.Por su parte, el Festival Internacional de Cine de Gibara —antes Festival Internacional de Cine Pobre, iniciado en 2003 y fundado por el cineasta cubano Humberto Solás (1941-2008)— es un evento anual enfocado en el séptimo arte con un carácter multidisciplinario, que entrelaza diversas manifestaciones artísticas como las artes visuales, la música, el teatro y la danza.El otro evento suspendido, la Muestra Joven ICAIC, desde el año 2000 es un concurso de filmes que reúne, en las categorías de ficción, documental y animación, obras de jóvenes directores cubanos que no superan los 35 años de edad.

/20210127/aplazado-para-julio-el-festival-de-cine-de-cannes-1094248697.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

arte y cultura, cine, cuba