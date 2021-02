Baja la intensidad de los disturbios en Barcelona en la séptima noche, con tres arrestados

https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109066141.html

La ciudad española encadena una semana de altercados nocturnos a los que se suman numerosos incidentes en ciudades de toda Cataluña, en el marco de las protestas por el ingreso en prisión de Pablo Hasél por delitos relacionados con la libertad de expresión.El cuerpo de Mossos detuvo a más de 130 personas en disturbios que también provocaron decenas de heridos, entre agentes y manifestantes, e importantes destrozos en el centro de Barcelona.La convocatoria de esta noche fue la menos multitudinaria, con unos pocos cientos de personas que se concentraron en el emblemático Arco de Triunfo para pedir de nuevo la libertad del rapero y protestar por la actuación policial de los últimos días.Los manifestantes se desplazaron después a la jefatura de la Policía Nacional en Via Laietana —habitual escenario de movilizaciones en la ciudad— donde arrojaron objetos a los policías que custodiaban el edificio.Posteriormente levantaron algunas barricadas con contenedores ardiendo, lo que provocó las quejas de algunos vecinos que recriminaron su actitud, según los Mossos.La protesta se disolvió poco antes del toque de queda de las 22:00 (hora local) y por primera vez en una semana el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) no reportó ningún herido en los incidentes.En rueda de prensa, el vicepresidente y máxima autoridad en funciones de Cataluña, Pere Aragonès, condenó los disturbios pero pidió que no se criminalice a los manifestantes pacíficos.El dirigente catalán efectuó un llamamiento a "la calma y al ejercicio de los derechos y libertades con paz y seguridad" y recordó a la población que "el saqueo de comercios, la quema de mobiliario público y los enfrentamientos con trabajadores públicos" no entran dentro de la libertad de expresión.

