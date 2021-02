https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109064351.html

Huelga médica en Bolivia, lejos de una solución

Huelga médica en Bolivia, lejos de una solución

LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno y el parlamento de Bolivia descartaron la posibilidad de anular la ley de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y... 22.02.2021, Sputnik Mundo

El Sindicato de Ramas Médicas de La Paz, que participa en la protesta, rechazó poco después un eventual diálogo y convocó para el 23 de febrero a "una marcha de protesta exigiendo la abrogación de la ley de emergencia sanitaria y el total rechazo al retorno de la brigada cubana", según un comunicado en redes sociales.Según un reporte del Ministerio de Gobierno, en los tres primeros días de la huelga médica resultó paralizado hasta el 40% de los servicios de hospitales del país, donde prevalecían los servicios de emergencia.Los colegios médicos, en alianza con los sindicatos de la salud pública, declararon huelga de 10 días el 18 de febrero, en rechazo a la ley de emergencia promulgada el día anterior, que prohíbe paralizar la atención sanitaria, refuerza los controles sobre los servicios privados y facilita las contrataciones de personal durante la pandemia.Aunque la ley aprobada surgió de un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones de médicos, estas dieron marcha atrás y demandaron su abrogación.El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Freddy Mamani, consideró "imposible" abrogar la ley, sosteniendo que las demandas de los galenos se habían vuelto "incomprensibles".El ministro Auza compartió este criterio, señalando que las demandas de los médicos ya no tenían sentido porque estaban incorporadas en la LeyAseguró que la contratación de médicos cubanos para enfrentar la pandemia no estaba prevista en la norma, que dispone en cambio de vías rápidas para contratar médicos bolivianos titulados en el extranjero.El diputado Mamani afirmó que el movimiento de los médicos tenía un carácter cada vez más político, por el apoyo que recibía de grupos conocidos por su dura oposición al gobernante Movimiento Al Socialismo, como el sindicato de maestros y un sector de los productores de coca de La Paz.Advirtiendo que el combate a la pandemia podría resultar afectado por la protesta, Auza llamó a los dirigentes médicos a "volver a la razonabilidad para sentarse en la mesa del diálogo, para que la población no sea afectada más".La Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica llamaron por separado al diálogo entre Gobierno y médicos.

