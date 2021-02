https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109055031.html

Canciller de Venezuela afirma que Duque lanza cortinas de humo en ONU por violaciones a DDHH

CARACAS (Sputnik) — El presidente colombiano, Iván Duque, lanzó una cortina de humo en la Organización de Naciones Unidas (ONU) para ocultar que en su país se... 22.02.2021, Sputnik Mundo

"¡Huida hacia adelante! Al demostrarse que los asesinatos llamados falsos positivos fueron tres veces más [6.402 en vez de 2.248], Iván Duque lanza cortinas de humo contaminado hasta en la ONU. El mundo sabe que Colombia es el país donde se sufren las peores violaciones a los DDHH", escribió Arreaza en su cuenta de Twitter.Arreaza respondió a la intervención de Duque ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que aseguró que en Venezuela hay una "cruda realidad", y pidió a la comunidad internacional no ser indiferente ante eso "crímenes atroces".Duque también se refirió al informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en el cual constató un "ataque sistemático del régimen contra toda forma de oposición mediante desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales".El mandatario aseguró que Colombia ha apoyado con fraternidad y solidaridad a los cerca de dos millones de migrantes venezolanos que están en ese país.Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro dijo el 17 de febrero que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos de Colombia, es una estrategia Duque para quedar bien ante la comunidad internacional.Maduro recordó que en diciembre, Duque aseguró que no vacunaría a los venezolanos que había ingresado de forma irregular a su territorio, por lo que a su juicio no se trata de una medida humanitaria, sino de un plan para conseguir recursos a través de la crisis que afronta su país.

