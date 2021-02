https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109049273.html

El Canciller de Cuba llama a fortalecer el multilateralismo y frenar la carrera armamentista

El Canciller de Cuba llama a fortalecer el multilateralismo y frenar la carrera armamentista

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, llamó a fortalecer el multilateralismo, respetar la Carta de las Naciones Unidas y frenar la carrera... 22.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-22T17:37+0000

2021-02-22T17:37+0000

2021-02-22T17:40+0000

américa latina

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/108543/06/1085430673_0:0:5047:2840_1920x0_80_0_0_be5b217df3fb54c7c0b8021d2e5c8862.jpg

"La COVID-19 muestra la fragilidad de un mundo donde no se garantiza el acceso universal a la salud, mientras se modernizan y amplían arsenales nucleares. Se impone el fortalecimiento del multilateralismo, el respeto irrestricto a la Carta de la ONU y del Derecho Internacional", expresó el titular cubano de Exteriores en un mensaje divulgado en su cuenta de Twitter.Rodríguez Parrilla subrayó que el escenario internacional es cada vez más peligroso y desafiante.El canciller insistió en que la paz y la seguridad internacionales se ven amenazadas por conflictos, guerras no convencionales, actos de agresión e intentos de cambio de régimen, y "por una carrera armamentista que dilapida enormes recursos indispensables para el desarrollo sostenible de nuestros pueblos".También mencionó las múltiples crisis generadas por la pandemia de la COVID-19, "han mostrado la fragilidad de un mundo donde no se garantiza el acceso universal a servicios básicos de salud, mientras se modernizan y amplían los arsenales nucleares y se fortalece su papel en doctrinas militares de defensa y seguridad, que continúan amenazando a la humanidad". A su vez, el canciller de la isla alertó que la convivencia pacífica entre las naciones "exige que los gobiernos se abstengan de ejercer presiones sobre otros, y de aplicar injustas medidas coercitivas unilaterales".El titular cubano de Exteriores denunció además las acciones agresivas del Gobierno de Estados Unidos contra su país, en particular en los últimos cuatro años de Gobierno de la Administración Trump (2017-2021), y llamó al actual mandatario estadounidense Joe Biden a revertir estas políticas hostiles."En acto cínico e hipócrita, el 11 de enero de 2021, el Gobierno del presidente Donald Trump designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, para imponer obstáculos adicionales a cualquier perspectiva de avance en las relaciones bilaterales entre ambos países. Instamos al nuevo gobierno a revocar esta absurda e injustificada decisión", dijo Rodríguez Parrilla.El dirigente cubano instó a la Comisión de Desarme de la ONU a cumplir con las negociaciones de los tratados multilaterales en materia de desarme, atender de manera prioritaria el desarme nuclear, y preservar los acuerdos de desarme y control de armamentos.También saludó a los gobiernos de Rusia y Estados Unidos por extender el Tratado de Reducción y Limitación de Armas Estratégicas Ofensivas (START III), prorrogado por ambos países el pasado 26 de enero.Saludó además la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, y reafirmó la decisión de Cuba de ratificar el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, el pasado 4 de febrero.También reiteró la plena vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los jefes de Estado y de Gobierno de toda la región en La Habana el 29 de enero de 2014.

/20210221/1109026641.html

/20210128/administracion-de-biden-revisara-las-politicas-de-trump-sobre-cuba-1094263837.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

cuba