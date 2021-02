https://mundo.sputniknews.com/20210222/1109031851.html

Registran aumento de los contagios de COVID-19 en embarazadas en Israel

Registran aumento de los contagios de COVID-19 en embarazadas en Israel

TEL AVIV (Sputnik) — En los últimos meses se registra un aumento significativo de mujeres embarazadas contagiadas de coronavirus, según revelan datos del... 22.02.2021, Sputnik Mundo

En total, unas 7.415 mujeres embarazadas se han infectado desde el inicio de la crisis en Israel, pero los casos se han disparado en los últimos meses: en noviembre se registraron 288, 1.238 en diciembre y en enero se duplicó la cifra hasta llegar a 2.629, aseguró Sanidad.Solo un tercio de las mujeres embarazadas en Israel fueron vacunadas, ya que los ensayos clínicos de la vacuna Pfizer-BioNTech que ese país está usando en su campaña de vacunación masiva no incluyeron a mujeres embarazadas o lactantes, y las compañías dijeron que no había datos suficientes sobre posibles riesgos.Sin embargo, desde el 20 de enero las autoridades sanitaras israelíes recomendaron la vacunación para gestantes debido a la incidencia de mujeres embarazadas que se enfermaban gravemente.Actualmente hay 50 mujeres embarazadas hospitalizadas, 19 en estado grave y 8 en estado crítico, y ninguna de ellas ha sido vacunada, informó el Canal 13 este lunes 22 de febrero.La reciente muerte por COVID-19 de una gestante el 21 de febrero, Osnat Ben Shitrit de 32 años, y de su feto de 30 semanas, que no había sido infectado por el virus pero nació en estado crítico y no sobrevivió, puso en evidencia el problema.Shitrit, madre de cuatro hijos, no se vacunó contra la enfermedad porque temía que pudiera poner en peligro a su feto, a pesar de que hasta el momento, según el Canal 13, no se han registrado efectos secundarios.Desde el viernes 19 en Israel se registraron 4.433 nuevos casos de coronavirus, según el MInisterio, con los cuales la cifra total de contagiados asciende a 752.398.Durante ese período fallecieron otros 22 pacientes con COVID-19, con los cuales el número de fallecidos es de 5.585.Actualmente hay unas 39.000 que padecen del virus, de ellas al menos 838 presentan síntomas graves y 275 requieren una ventilación mecánica de los pulmones.Hasta el momento, más de 4.3 millones de israelíes han recibido al menos la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, lo que representa casi la mitad de la población, y más de 2.9 millones han recibido ambas dosis, según cifras oficiales.

