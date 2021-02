https://mundo.sputniknews.com/20210221/pronostican-que-marte-tendra-una-ciudad-con-un-millon-de-habitantes-hacia-el-ano-2100-1109017476.html

Pronostican que Marte tendrá una ciudad con un millón de habitantes hacia el año 2100

WASHINGTON (Sputnik) — El ingeniero aeroespacial y escritor estadounidense Robert Zubrin, pronosticó en declaraciones a Sputnik que Marte tendrá una ciudad con... 21.02.2021

Fundador y presidente de la organización Mars Society y autor del libro Alegato a Marte ('The Case for Mars', 1996) , Zubrin calificó de "ambicioso" el plan de Elon Musk de enviar a un millón de colonos a Marte hacia 2050.A la pregunta de si será posible evitar las víctimas humanas en la colonización de Marte, el científico señaló que "siempre hay un riesgo en la exploración, pero las grandes cosas no se logran sin coraje".Y remató con la frase del primer cosmonauta del planeta, Yuri Gagarin: "¡Vámonos!".El interés hacia la colonización del planeta rojo se reavivó estos días gracias al Perseverance, el robot explorador de la NASA que descendió el 18 de febrero en la superficie marciana tras un viaje de siete meses y está enviando desde allí las primeras imágenes en color.

