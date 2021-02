https://mundo.sputniknews.com/20210221/la-vuelta-al-mundo-en-bicicleta-el-increible-viaje-de-isidoro-mellado-a-principios-del-siglo-xx-1107937764.html

La vuelta al mundo en bicicleta: el increíble viaje de Isidoro Mellado a principios del siglo XX

Isidoro Mellado dio la vuelta en mundo a principios del siglo XX. Lo hizo subido en una bicicleta y tardó ocho años en completarla. Una historia desconocida... 21.02.2021, Sputnik Mundo

Ir en bicicleta es sinónimo de libertad. La caricia (o bofetada) del viento en la cara cuando se baja una pendiente. La posibilidad de salirse de las directrices marcadas por el asfalto de la carretera. Los aromas del campo penetrando por las fosas nasales. Sensaciones que no se tienen cuando la persona viaja a bordo de un automóvil. Estas son las que avivan el fuego del cicloturismo, cada vez más solicitado. Adentrarse en un lugar sobre las dos ruedas se ha convertido en tendencia. Sin embargo, no se trata de una ocurrencia del siglo XXI. Entre 1884 y 1886, el británico Thomas Stevens completó la primera vuelta al mundo en bicicleta. Lo hizo sin suspensión o GPS. Es más, lo consiguió pilotando un clásico biciclo, vehículo en el que la rueda delantera es mucho más grande que la trasera. Sin saberlo, él fue uno de los pioneros del cicloturismo y de la aventura en ruta. Poco después, Annie Londonderry completó la circunferencia planetaria para ser la primera mujer en lograrlo. En España, no tardaron en aparecer trotamundos. Isidoro Mellado nació en 1905 en Coria, en el corazón de la provincia de Cáceres. No se sabe mucho sobre sus primeros años de vida. Simplemente que llegó al mundo en tiempos complicados, en los que la pobreza formaba parte del día a día de las áreas rurales españolas. En la llanura extremeña, trabajar en el campo era la única salida para la mayoría. Hundir la azada en la tierra y comenzar a hacer surcos. Mellado contaba con una segunda opción aprender el oficio de su hermano y laborar en la carpintería familiar. Sin embargo, nunca tuvo muchas intenciones de dedicarse a la madera. Optó por una tercera vía. La de la aventura. "Parece ser que siempre tuvo en mente lanzarse a conocer mundo", comenta a José Díaz Mellado, sobrino nieto de Isidoro, a Sputnik Mundo. Y es que su mente, más que agricultura o carpintería, había deseo de recorrer el planeta. Quería hacer la maleta y dejar atrás Coria. La oportunidad apareció cuando cumplió los 24 años. El club ciclista de Badajoz quería financiar a alguien que quisiese dar la vuelta al mundo en bicicleta. Mellado se presentó en la ciudad del Guadiana como voluntario. La asociación le dio el visto bueno. Desde allí mismo, en noviembre de 1928, emprendió su ruta. Su sueño se hacía realidad.El cacereño puso rumbo al este y se adentró en el continente europeo. Avanzó por Centroeuropa y los Balcanes hasta Turquía, primer país asiático que tocaron las ruedas de su bicicleta. Cruzó los desérticos parajes de Oriente Medio hasta alcanzar el subcontinente indio. Un trayecto que completó en tan solo un año. Época en la que los caminos de tierra superaban en número a las calzadas de aglomerado y el mapa y la buena fe de las personas eran casi la única manera de ubicarte en el globo terráqueo. "No tuvo que ser nada fácil", reconoce su sobrino nieto.Desde la India partió a las selvas del Sudeste Asiático y posteriormente al archipiélago filipino. Pasaría por China antes de entrar en Tokio, precisamente, cuando se cumplían dos años de su aventura. Un viaje que no pasaba desapercibido. La prensa local se hizo eco en varias ocasiones de su hazaña. Mellado protagonizó espacios de periódicos chinos, indios o brasileños. Noticias que él guardaba cuidadosamente. Las necesitaba para certificar que había estado en un determinado lugar. Además, de recortes, el extremeño coleccionó sellos de todas las partes del mundo. Pruebas de la proeza que llevaba a cabo. En Japón se embarcó en dirección a México. El aventurero dedicó varios años del viaje a recorrer América Latina. Desde la capital azteca hasta la lejana Buenos Aires. A medio camino, las cumbres de los Andes o la jungla costarricense. Tierras en las que tuvo momentáneamente la compañía de Teresa, otra cicloturista. Brasil sería el último país de su particular gesta antes de subirse a la nave que le devolvería a España. Una empresa en la que se tuvo que enfrentar a multitud de imprevistos. Golpes, cortes y hasta el robo de su bicicleta en un par de ocasiones. Primero, unos monos y después en las calles de Montevideo. En el caso de la capital uruguaya, el club ciclista de la urbe organizó una colecta para comprarle una nueva. Luego, él la vendería para costearse el pasaje de Salvador de Bahía a Vigo. Mellado tuvo que dormir varias noches a la intemperie. Por ejemplo, en los bosques tropicales de América y Asia improvisaba una hamaca con una lona atada a los árboles. Era de las pocas cosas que cargaba en la mochila.A pesar de todo, conquistó su objetivo. Vio mundo. Conoció a los habitantes de las profundidades de la Amazonia. Se encontró con un tigre en la India. Aprendió idiomas y presenció las costumbres de los sitios que imaginaba de niño. "Todo el tiempo que estuvo navegando por allí, aprendió a defenderse en varias lenguas. Además, trajo mucha sabiduría. Por ejemplo, de plantas medicinales. Sabía que tenía que ponerse para desinfectar una herida o aliviar un golpe. El problema fue que al volver le pillo la guerra y se le acabó el mundo", explica José Díaz Mellado.Y es que el trotamundos alcanzó Badajoz el 3 de junio de 1936, un mes antes de que estallará la Guerra Civil. Isidoro quería escribir sobre su aventura. Mostrarle al mundo cómo se vivía en otros rincones del planeta. Incluso, tenía en mente a subirse a la bicicleta para volver a dar la vuelta al mundo, esta vez por las regiones frías de la Tierra. La contienda truncó sus esperanzas.Los siguientes años, el cicloturista se dedicó al contrabando de café y tabaco a través de la frontera portuguesa. Perseguido un día por los vigilantes lusos, Mellado se escondió en una charca. Pasó unos 15 minutos en el agua, que desembocaron en una neumonía. Esta dolencia acabó con su vida el 2 de mayo de 1945, a la edad de 41 años.La historia que quiere ser contadaEl relato de Isidoro Mellado perdura en la mente de José Díaz Mellado. Anécdotas que ocasionalmente le contaba su abuelo, hermano del aventurero, en su niñez. Algunas quedaron grabadas en su cabeza. Otras no pasaron la criba del tiempo. "En el momento no caes, pero es una pena que no se apuntase todo eso. Porque lo que te cuentan, en 20 años se acaba olvidando", lamenta el sobrino nieto del cicloturista.No obstante, la travesía de su tío abuelo sobrevive en los cinco libros de sellos y recortes de prensa que confeccionó Isidoro. Tesoro con el que se topó un joven Díaz Mellado de casualidad. Sucedió una tarde, en casa de sus abuelos, al salir del colegio. Le habían mandado un trabajo para clase en el que tenía que consultar un mapa. Preguntó a su abuela donde podía encontrar uno. Ella le mandó a una alacena en la que reposaban varios volúmenes. "Por curiosidad abrí unos libros que estaban empaquetados. Recuerdo que mi abuela me echó la bronca y me dijo que el abuelo se iba a enfadar", rememora.Fue entonces cuando Díaz Mellado empezó a interrogar a su abuelo. Quería saber más sobre su lejano pariente. A veces, le contaba anécdotas, pero jamás le dejó sacar de la casa aquellos libros que guardaba con celo. "Mi abuelo no quería que los llevará al colegio. Decía que se los dejó a un alcalde una vez y cuando se los devolvió faltaban sellos y páginas. Eran un recuerdo de su hermano y no quería que se estropeasen", afirma el sobrino nieto.La caligrafía es lo que más le sorprende de los tomos. "Da igual que escribiese alguien de un pueblo pequeño, la letra siempre era espectacular. Ahora vas al médico o al notario y no entiendes nada", indica. Están repletos de sellos y fotografías antiguas. Son la única prueba de la proeza de Isidoro. Desgraciadamente, la correspondencia que mandaba desde los distintos países a sus hermanos se ha perdido. A Díaz Mellado le gustaría hacer algo con los libros, que ahora no están en su posesión. Ha buscado en Internet, incluso se ha acercado al archivo del Ayuntamiento de Badajoz. A través de la red ha recibido cartas y pistas sobre el viaje de su tío abuelo. Sin embargo, su oficio de carpintero no le deja más tiempo libre para indagar en la historia. "No puedo dejar mi trabajo para atender esto. Ojalá cuando me jubile pueda poner horas en ellos", asevera. En sus páginas, ocho años, 65.000 kilómetros y 44 países. La aventura de uno de los primeros cicloturistas de España. Sin saberlo, su ejemplo lo han seguido muchos para manufacturar su propia epopeya. Recorrer el mundo a lomos de una bicicleta. Aspirar los olores del planeta. Gozar de la libertad que acompañó a Isidoro a través de la India o Argentina. Él lo hizo sin navegación asistida y la presión de los horarios. Eso sí que era libertad.

