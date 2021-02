https://mundo.sputniknews.com/20210220/rusia-pondra-a-prueba-a-sus-gremlins-hipersonicos-en-2023-1108653602.html

Rusia pondrá a prueba a sus 'gremlins' hipersónicos en 2023

Rusia planea poner a prueba a un nuevo misil hipersónico de última generación ya en 2023. El arma, cuyo tamaño reducido permitirá que sea utilizada en... 20.02.2021, Sputnik Mundo

defensa

armas hipersónicas

misiles

industria militar

rusia

La información acerca del nuevo misil ha sido publicada por el medio ruso Izvestia, el cual ha tenido acceso a documentos referentes al desarrollo de la potente arma que, de momento, no ha sido anunciada oficialmente por la Defensa del país.El proyectil llamado también GZUR —las siglas en ruso para misil guiado hipersónico— tendrá dimensiones más pequeñas que las del Kh-47M2 Kinzhal, que entró en servicio de las Fuerzas Armadas de Rusia de 2017. Esto posibilitará su uso en aeronaves como bombarderos pesados e interceptores ​​MiG-31, así como en el bombardero estratégico supersónico Tu-22M y los cazas Su-57, Su-30SM y Su-35.En un evento militar el pasado 9 de febrero, Serguéi Shoigú, el ministro de Defensa de Rusia, puso de relieve que el país utilizará justamente los complejos hipersónicos de alta precisión basados en tierra, aire y mar para fortalecer el potencial de disuasión no nuclear del país. El día anterior, el alto cargo celebró una reunión en la que anunció la decisión del Estado Mayor de hacer pedidos adicionales de este tipo de armas.De acuerdo con el cronograma de trabajo al cual Izvestia tuvo acceso, el GZUR debe someterse a pruebas conjuntas estatales en 2023. Según los documentos, el trabajo de desarrollo del Gremlin comenzó en noviembre de 2018, después de que la Defensa rusa firmara un contrato con KTRV, uno de los mayores fabricantes de armas del país.El pasado febrero, se llevaron a cabo pruebas con unas maquetas de un misil guiado hipersónico no identificado en un caza Su-57. El tamaño del proyectil en cuestión permite que sea ubicado en el compartimento interior del caza furtivo ruso. Kornev agregó que los misiles hipersónicos son extremadamente difíciles de interceptar y derribar. Un Su-57 equipado con esta arma sería capaz de infligir precisos ataques contra objetivos enemigos importantes, de los cuales los oponentes no serían capaz de defenderse.De momento, no se conocen las características oficiales del prometedor misil que desarrolla Rusia. Según Izvestia, el Gremlin podría tener un alcance de hasta 1.500 kilómetros y alcanzar una velocidad hipersónica de Mach 6. Se supone, además, que el proyectil podrá utilizarse tanto contra blancos en tierra, como en el agua.El medio puso de relieve que se desconoce si el misil tendrá una opción con una ojiva nuclear. A menudo, las municiones para la aviación de largo alcance y la aviación estratégica se desarrollan simultáneamente. Un ejemplo de esta práctica, detalló Izvestia, es la familia Kh-101 y Kh-102, cuyas versiones no nucleares se utilizaron activamente en Siria.

2021

Noticias

es_ES

armas hipersónicas, misiles, industria militar, rusia