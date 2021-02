https://mundo.sputniknews.com/20210220/que-pasara-si-no-aceptas-los-nuevos-terminos-de-privacidad-de-whatsapp-1109006445.html

¿Qué pasará si no aceptas los nuevos términos de privacidad de WhatsApp?

WhatsApp no rechazó por completo la idea de introducir la nueva política de privacidad que generó polémica a inicios del año. La compañía anunció que permitirá... 20.02.2021, Sputnik Mundo

Según la empresa, las nuevas condiciones entran en vigor el 15 de mayo, así que todos los usuarios que quieran tener una funcionalidad completa de WhatsApp tendrán que aceptarlas. La compañía informó que los usuarios serán notificados con información más detallada sobre los cambios para disipar las dudas. Además, WhatsApp "pedirá poco a poco" a los usuarios que cumplan con los nuevos términos.Si aún así no aceptan los términos, durante un breve periodo, estos usuarios podrán "recibir llamadas y notificaciones, pero no podrán leer ni enviar mensajes desde la aplicación", añadió la compañía en una nota. La nota especifica que para los que no acepten los términos, después del 15 de mayo se aplicará la política relacionada con usuarios inactivos. Dicha política establece que las cuentas "generalmente se eliminan después de 120 días de inactividad".El servicio de mensajería instantánea recibió una ola de críticas de los usuarios después de que una alerta en la aplicación dijera que tenían hasta el 8 de febrero para aceptar las condiciones de privacidad previstas. Entre las condiciones destaca la obligación de todos los usuarios a aceptar el envío a Facebook de su información personal.Tras las reacciones negativas, WhatsApp dijo que su actualización de privacidad prevista había creado confusión entre los usuarios y decidió postergar su implementación.Desde 2016, las políticas de privacidad de WhatsApp han concedido al servicio permiso para compartir con Facebook ciertos datos, como los números de teléfono de los usuarios y la información del dispositivo. Los nuevos términos permitirán a Facebook y a WhatsApp compartir datos de pago y de transacciones con el fin de ayudarles a orientar mejor los anuncios a medida que el gigante social amplía su oferta de comercio electrónico y busca fusionar sus plataformas de mensajería.

