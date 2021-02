"Psicológicamente pude doblegarlo": Khabib revela detalles inéditos de su última pelea

https://mundo.sputniknews.com/20210220/psicologicamente-pude-doblegarlo-khabib-revela-detalles-ineditos-de-su-ultima-pelea--1109013208.html

También recordó que estaba consciente de que iba a tener problemas de aclimatación en Abu Dabi y por eso viajó tres semanas antes de pelear. Durante la entrevista con un canal de YouTube, Khabib confesó que estaba al tanto de que Justin, que llegó una semana antes de la pelea, tendría el mismo problema. "Le dije durante el combate: 'Aclimatación, ¿no?' Y él respondió: 'No, no' y pienso dentro de mí, le hice una pregunta, pero ¿por qué me responde? si estamos en plena pelea", comentó Khabib en una entrevista en YouTube con Lisij Jishnik. El campeón ruso cuenta que cuando sintió que Gaethje se había rendido, empezó a empujarlo y en respuesta sintió cada vez golpes más débiles de su oponente. "Me dio dos golpes, tres golpes, pero con cada golpe, tenía menos y menos fuerza. Los golpes que me daba yo los dejaba pasar a propósito. Y cuando ya estaba debajo de mí, ya no se defendía. Mentalmente se rindió. No gané ese combate por la condición física, pero psicológicamente pude doblegarlo", concluyó. El luchador estadounidense Justin Gaethje tuvo 24 peleas antes de enfrentarse con Khabib, y en los 24 combates nunca se rindió. Mientras que Khabib Nurmagomédov cumplió 29 peleas invictas y en esta última decidió retirarse por una promesa que le hizo a su madre tras el fallecimiento de su padre a causa del coronavirus.

