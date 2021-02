https://mundo.sputniknews.com/20210220/nuevo-superciclo-petroleo-alcanzara-barril-100-dolares-1109003452.html

Un nuevo superciclo del petróleo: ¿alcanzará el barril los 100 dólares?

Hace un año parecía que nada iba a salvar al mercado del petróleo de una crisis. La sobreproducción, la pandemia y las disputas entre los exportadores sobre la...

JPMorgan Chase y Goldman Sachs, dos de los mayores conglomerados financieros de Wall Street, hablan sobre el comienzo de un nuevo "superciclo" petrolero. Ambas entidades predicen que los precios se dispararán cuando la pandemia retroceda. La previsión más optimista apunta a que los precios del crudo podrían volver a acercarse a los 100 dólares por barril, un nivel no registrado desde 2014.Los analistas esperan un aumento de la demanda Esta mejora se basa en la idea de que el estímulo fiscal adoptado por los gobiernos impulsaría el consumo del crudo. Como resultado, es posible que se produzca un desequilibrio entre la demanda y la oferta, que alimentará un aumento duradero de los precios."En los próximos años nos va a faltar petróleo (…). Podríamos ver cómo el crudo se dispara hacia, o incluso por encima de, 100 dólares el barril", advirtió uno de los directivos de JPMorgan, Christyan Malek, durante una conferencia telefónica sostenida con los clientes del banco. Por su parte, el analista de Goldman Sachs Jeffrey Currie, quien fue una voz clave en el último superciclo petrolero entre 2003 y 2014, señaló al periódico británico Financial Times que cree que existen ciertas posibilidades de que el petróleo llegue a cotizar este año 80 dólares "o incluso más".Próximamente la Administración Biden planea aprobar un plan que prevé gastar 1,9 billones de dólares para estimular la economía estadounidense. A su vez, Arjun Murti, asesor y miembro de la junta directiva de una compañía energética, comparte un punto de vista menos optimista. Cree que las conversaciones sobre el inicio de otro superciclo petrolero son "prematuras", pero admite escenarios en los que los precios se fortalezcan significativamente. "Todavía hay que superar algunos obstáculos, pero la fuerza de la demanda lo decidirá mucho", agregó Murti.Murti se convirtió en uno de los analistas petroleros más famosos del último superciclo después de que en 2005 pronosticase que el crudo podría superar los 100 dólares por barril, mientras trabajaba en Goldman Sachs. Más tarde predijo que su precio llegaría a los 150 o 200 dólares por barril, antes de que alcanzase un máximo de 147 dólares en vísperas de la crisis financiera del 2008.Antes de la pandemia, la demanda mundial de petróleo rondaba los 100 millones de barriles diarios. En 2020 cayó a una media de unos 90 millones de barriles diarios y los analistas prevén que no alcanzará los niveles anteriores a la pandemia hasta 2022.Murti sostiene que si la demanda de petróleo creciese en unos 500.000 barriles diarios en los próximos años, sería insuficiente para crear un desequilibrio con el suministro. Sin embargo, si ese crecimiento aumentase hasta 1,2 o 1,4 millones de barriles diarios, tal y como esto ocurrió tras el desplome de los precios en 2014 y 2015, podría desencadenar un nuevo superciclo.Otros factores económicos que impulsarán al alza el petróleo Ahora a nadie le cabe duda de que los mercados mundiales dependen unos de otros. EEUU y Europa empezaron a ayudar a sus economías, acelerando la imprenta de dinero. Estas medidas podrían hacer que la inflación crezca considerablemente. Y si oficialmente los precios de bienes comercializados a nivel local no crecen tanto, los activos negociados en mercados globales como acciones, inmuebles, metales y petróleo se encarecen a un ritmo veloz.Otro estímulo fiscal que podría aprobar en el futuro próximo Washington podría causar mayor crecimiento de todos los activos, incluido el petróleo. Cuanto más débil sea el dólar, más cara será la materia prima.Además, el precio del oro negro acelerará su crecimiento debido a los factores de tiempo estacionales. El frío invernal en el hemisferio norte del planeta ha aumentado considerablemente la demanda de combustible, destaca el periodista ruso Evgueni Beliakov en su artículo para Komsomolskaya Pravda.Así, el 15 de febrero, como resultado de una serie de apagones, al menos cuatro millones de residentes de Texas se quedaron sin calefacción y electricidad. Por supuesto, no es el único estado estadounidense que sufre el problema. La ola de frío ha afectado también la producción de electricidad en 14 otros estados del país norteamericano, desde las dos Dakotas hasta Oklahoma, y ha descarrilado los mercados energéticos en países como Japón y Francia.

