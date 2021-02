https://mundo.sputniknews.com/20210220/lo-mas-absurdo-automovilismo-camion-4-dormitorios-locomotora-sin-rieles-1109010521.html

Lo más absurdo del automovilismo: ¿un camión con 4 dormitorios o una locomotora sin rieles?

Lo más absurdo del automovilismo: ¿un camión con 4 dormitorios o una locomotora sin rieles?

Los jeques de Emiratos Árabes Unidos han ganado fama mundial por su amor a un estilo de vida bastante lujoso. Por ejemplo, la colección de autos de Hamad bin... 20.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-20T17:59+0000

2021-02-20T17:59+0000

2021-02-20T17:59+0000

tecnología

motor

automóviles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1109010498_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_f5f936b7d70dbf4a7099a1529d9c4142.jpg

Es también conocido como el jeque arco iris por haber comprado siete flamantes Mercedes 500 SEL y pintarlos de los colores que suelen apreciarse en este fenómeno meteorológico. Sin embargo, la joya tal vez más interesante en su garaje sea una modificación de la camioneta Dodge Power Wagon del 1950. Supera unas 64 veces a la original y por ello se considera como el camión más grande del mundo, informa el periódico Financial Express. Las ruedas de este vehículo proceden de un transportador de plataformas petrolíferas mientras que su parabrisas se ha tomado prestado de un barco transatlántico. Además, de cuatro dormitorios con aire acondicionado, este gigante cuenta con una cocina de gran tamaño, un par de baños y un salón. Es difícil imaginar cuántos recursos ha gastado el fabricante para construir este monstruo, ya que tan solo los faros le podían haber costado más de 1.400 dólares.Para muchos, la idea de crear un vehículo así podría parecer absurda. Sin embargo, no es el único diseño controvertido que se desarrolló a lo largo de la historia del automovilismo. Una de las versiones que citan los medios rusos, sugiere que en 2002 unos ingenieros rusos recibieron un encargo de construir un todoterreno multieje y ultrapesado. Decidieron usar como base un MAZ-547 de 12 ruedas al que se le habían quitado el motor y las transmisiones. Encima de esta plataforma, los ingenieros instalaron la carrocería de una locomotora diésel-eléctrica Kolomna DM62 Mashka (número 1727), que llevaba en su interior un motor 14D40, recuerda el portal The Drive. En particular, se trataba de un diésel de dos tiempos con 12 cilindros y de 150,6 litros. Este aparato era capaz de generar una potencia de 1.970 caballos, que según distintos expertos en automovilismo, citados por el medio, se canalizaba hacia un generador de corriente continua de 1.300 kilovatios.Por su parte, esta pieza enviaba la corriente a los motores de 80 caballos montados en cada rueda que en teoría podían rotarse de forma independiente. Este sistema de dirección o la propia distribución de la energía se automatizaban mediante un circuito hidráulico desconcertantemente complejo que pudo haberse convertido en la principal desventaja del vehículo, sugiere el medio.Una historia sugiere que la máquina se desplazó a una corta distancia antes de que su tercer eje fallase y su cuarto kit de ruedas se rompiera por completo. Otra fuente, estudiada por Gilboy dice que el líquido hidráulico del vehículo acabó chorreando a raíz de innumerables fugas.Hasta la fecha, nadie vio esta máquina moviéndose por su propia cuenta, destaca el autor del artículo, pero en YouTube puede encontrarse un vídeo en el que se ve cómo otro vehículo militar ruso lo remolca por un recinto desconocido. Según The Drive, desde 2011 este monstruo se encontraba en la fábrica Plant 38 de Kolomna Locomotive Works, si bien en diciembre del 2020 la instalación fue "liquidada" al menos parcialmente.

/20201013/bigfoot-5-un-monstruoso-camion-para-presumir-o-para-llorar--1093100717.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

motor, automóviles