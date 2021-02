https://mundo.sputniknews.com/20210220/huawei-encuentra-otras-fuentes-ingresos-que-ayudan-diversificar-negocio-1109012476.html

Huawei encuentra otras fuentes de ingresos que ayudan a diversificar su negocio

El gigante chino Huawei busca diversificar su negocio de teléfonos móviles a otras tecnologías mientras intenta hacer frente a las duras sanciones impuestas... 20.02.2021, Sputnik Mundo

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump impidió a Huawei acceder a componentes estadounidenses necesarios para producir sus smartphones al alegar que la compañía china podría compartir los datos de sus clientes con el Gobierno del país asiático. En particular, el gigante tuvo que lidiar con un suministro limitado de microchips estadounidenses. Si bien Pekín ha rechazado estas acusaciones en repetidas ocasiones, la restricción condujo a un desplome del 42% en las ventas de teléfonos móviles por parte de Huawei en el último trimestre del 2020. "La cuestión aquí no es como si hubiera problemas con nuestra calidad o experiencias de los productos de Huawei. No existe igualdad de condiciones para Huawei, ya que está atrapada en medio de las tensiones geopolíticas", señaló un portavoz de la compañía a la cadena BBC.Por ello, la empresa parece estar buscando otras fuentes de ingresos, pasando al desarrollo de los servicios de computación en la nube, los vehículos inteligentes y los dispositivos portátiles. Incluso tiene planes para construir un coche inteligente. También ha puesto en su punta de mira algunas industrias más tradicionales: la cría de cerdos y la minería de carbón.China tiene la mayor industria porcina en el mundo y es casa para la mitad de los cerdos vivos del planeta. La empresa china busca ayudar a modernizar las granjas porcinas con la introducción de la inteligencia artificial para detectar enfermedades y seguir a los cerdos. Su tecnología de reconocimiento facial puede identificar a los cerdos, mientras que otro dispositivo desarrollado por Huawei permite controlar su peso, dieta y ejercicio."La cría de cerdos es un ejemplo más de cómo intentamos revitalizar algunas industrias tradicionales con Tecnologías de la Información y la Comunicación con el fin de crear más valor para las industrias en la era 5G", añadió el portavoz de Huawei.A principios de febrero, el fundador y director ejecutivo de Huawei, Ren Zhengfei, anunció el lanzamiento de un laboratorio de innovación minera en la provincia de Shanxi, en el norte de China. Hoy en día el empresario chino busca desarrollar una tecnología para las minas de carbón que permita "reducir el número de trabajadores" en la industria, "mejorar la seguridad y aumentar la eficiencia". Además, afirmó que la empresa también se está expandiendo para producir televisores, ordenadores y tabletas.

