Guayasamín: potencia de la obra y el mensaje del pintor ecuatoriano

Guayasamín: potencia de la obra y el mensaje del pintor ecuatoriano

Oswaldo Guayasamín fue uno de los pintores más importantes del siglo XX. Nacido en Quito, reconocido en el mundo, en la casa donde vivió funciona la Fundación...

La casa donde vivió Oswaldo Guayasamín está situada en lo alto de Quito. Desde allí se ve la ciudad, las montañas, el pino bajo el cual está enterrado junto a su amigo Jorge Enrique Adoum, y el techo de la Capilla del Hombre, la gran creación que el pintor ecuatoriano soñó, diseñó, pero no llegó a ver terminada.Entrar a la casa es abrir la puerta sobre su vida, la historia de Ecuador, de América Latina y del mundo. Las habitaciones tienen cuadros, esculturas, cerámicas antiguas, obras de pintores ecuatorianos como Rafael Troya, Juan Villafuerte, chilenos como Roberto Mata, cubanos, como René Portocarrero, españoles como Pablo Picasso, Francisco de Goya, o argentinos, como Antonio Berni. “Son los cuadros con los que él quiso convivir”, cuenta su hijo, Pablo Guayasamín, mientras enseña cada parte de la casa que fue terminada en 1976: la sala principal, el comedor, la habitación, el baño, el taller. “Lo mantenemos tal cual él vivió, con sus propias colchas, almohadas”, dice, y muestra las camisas y pantalones con pintura que usaba su padre.Por esa casa pasaron hombres y mujeres como Fidel Castro, líder de la revolución cubana, Rigoberta Menchú, premio nobel de la paz, guatemalteca, François Mitterrand, presidente francés, o Atahualpa Yupanqui, compositor y guitarrista argentino. Las fotos de Guayasamín lo muestran con algunas de las personas más importantes del siglo pasado: Mao Tse Tung, líder de la revolución china, Gabriel García Márquez, escritor colombiano, David Siqueiros, el pintor mexicano, o Salvador Allende, presidente de Chile. La vida de Guayasamín, que nació en 1919 y murió en 1999 es un recorrido por el siglo XX, y su obra, la expresión del hombre y la mujer en ese siglo. “Yo soy un indio, carajo, yo soy un indio, me llamo Guayasamín, quiero pintar en esta Capilla del Hombre toda la tragedia que nosotros hemos tenido a través de nuestra vida y a través de nuestra historia”, dijo.Su obraEn la escuela “los chicos no querían jugar con el indio Guayasamín”, contó Oswaldo Guayasamín en una entrevista. Su madre era mestiza, su padre indio, tractorista primero, taxista luego, y, finalmente, carpintero. Guayasamín, “de una familia muy humilde” estudió en dos escuelas “regentadas por sacerdotes”, luego “se pasó a una escuela de artes de oficios, Bellas Artes, a los 18 termina su educación, a los 22 hace una exposición en Guayaquil”, cuenta Pablo, el hijo del pintor que es parte de la Fundación Guayasamín que se ocupa de la casa, la Capilla y las obras.La primera colección de Guayasamín llevó por nombre Huacayñam, que significa “camino del llanto” en quechua. Con esa obra, cuyas temáticas eran la opresión sobre el indio, el mestizo y el negro, ganó la bienal de San Pablo, de México y de Barcelona.Su segunda colección se tituló La edad de la ira, compuesta por cerca de 200 cuadros. Allí el pintor desarrolló una obra sobre el siglo XX, “el siglo más terrible que ha vivido la humanidad”, como afirmó. Las obras muestran la tortura en Cuba bajo la dictadura de Fulgencio Batista, los rostros de quienes estuvieron en campos de concentración del nazismo en la segunda guerra mundial, retratos de dictadores, o una obra en homenaje a Allende, Víctor Jara, cantor chileno torturado y asesinado por la dictadura, y Pablo Neruda, poeta, exiliado. Luego, Guayasamín trabajo sobre la época sobre la ternura, donde, explica Pablo, el pintor “retoma todos los colores de la paleta”. Además de las colecciones, la obra del pintor ecuatoriano está compuesta por cuadros sobre Quito -la antigua ciudad y la que vivió-, retratos, como del guitarrista español Paco de Lucía, Castro, o la cantante argentina Mercedes Sosa, naturalezas muertas, autorretratos, u obras hechas especialmente para la Capilla del Hombre, destinadas a quedarse allí.La capillaLa obra arquitectónica comenzó a ser construida en 1996 y fue finalizada en el 2002. “Es un espacio único, un sitio donde se medita cuáles son nuestras raíces, marcando nuestras culturas, nuestros conflictos, nuestra lucha social”.La Capilla tiene una sola puerta y una sola entrada de luz, arriba y en el centro, a través de un pequeño domo. Allí, en búsqueda de la luz, están pintados hombres y mujeres con las manos tendidas, una representación de los mineros del cerro de Potosí, en Bolivia. La obra está incompleta, parte del trabajo que no logró ser terminado por Guayasamín quien, en los últimos años de su vida, comenzó a tener problemas de vista. En la parte de debajo de la Capilla se encuentra la llama eterna, obras como “Toro y cóndor”, una pieza “para que no se mueva de ahí”, explica Pablo. “Es como un templo donde no puedes sacar el altar para exhibirlo y luego volver a traerlo, por eso las obras sobre Potosí, ‘Toro y el Cóndor’, eso es inamovible, cómo te llevas un cuadro de 6 metros por 3 metros, son obras definitivas para estar ahí”.Eso, entre otras cosas, diferencia la Capilla de otras obras del pintor que, en sus primeros años, no era reconocido en su país. “En un principio los ecuatorianos no compraban la obra de Guayasamín porque era una obra hecha por un indio y no le daban el valor, y cuando se lo dieron era porque había una crítica de afuera, y era darse una categoría de gente semi-intelectual, para decir ‘yo sí tengo un Guayasamín en mi pared’, pero no porque sentían su mensaje”. La obra pasó así de estar fuera del país a ser adquirida únicamente por quienes tenían recursos elevados. Fue ante esa situación que Guayasamín “decide donar más de 200 obras a la Fundación para que estén permanentemente en exhibición”, y, luego, crear la Capilla.El mensajeLo que retrató Guayasamín son “los conflictos que todavía subsisten”, afirma Pablo, como el caso del cuadro de la serie de las manos, expuesto en la Capilla, y que, en años anteriores estaba en el edificio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), situado en Quito, cerrado por el actual gobierno de Lenin Moreno.La Fundación mantiene así la casa, la Capilla, el mensaje de uno de los principales pintores del siglo XX de Ecuador, América Latina y el mundo. Pablo afirma que “el pueblo le tiene cariño, le respeta”, porque, entre otras cosas, “el respeto era mutuo”.

