https://mundo.sputniknews.com/20210220/este-nino-kazajo-tiene-una-flexibilidad-envidiable-1109013357.html

Este niño kazajo tiene una flexibilidad envidiable | Vídeo

Este niño kazajo tiene una flexibilidad envidiable | Vídeo

Azamat Nurkozha es un adolescente de 13 años de Kazajistán, que cuenta con una flexibilidad única en el mundo. Su madre destaca que el talento de su hijo... 20.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-20T20:58+0000

2021-02-20T20:58+0000

2021-02-20T20:59+0000

estilo de vida

gente

talento

adolescentes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1109013335_0:21:621:370_1920x0_80_0_0_8b6fd7994f87eb8476665f8c260b1326.png

Sin embargo, cuando cumplió cinco años, ya podía sorprender a sus amigos poniéndose la pierna sobre el cuello. "No me duele. No siento nada más que sensaciones agradables", declaró el joven que hasta el día de hoy sigue desarrollando su talento.Ahora, puede hacer muchos movimientos diferentes e incluso ha inventado sus propios trucos. Azamat incluso es capaz de tocar su instrumento favorito, la domra, mientras pone las piernas sobre los hombros. Azamat sueña con muchas cosas, la primera es romper el Libro Guinness de los Récords en la categoría de flexibilidad, mientras que su segundo meta es convertirse en un músico de domra de alto nivel.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

gente, talento, adolescentes