Apple tardó un año entero en finalizar un proyecto que le podría traer una fortuna

Luego del lanzamiento del iPhone 12 en octubre de 2020, el gigante tecnológico planea presentar al mundo su nueva batería magnética externa, según escribe Mark... 20.02.2021, Sputnik Mundo

La nueva batería magnética carga inalámbricamente el teléfono celular, pero, a diferencia de las versiones previas, no es un estuche, dijo al medio una de las personas que pidió no ser identificada porque el producto aún no ha sido presentado. El lanzamiento de esta tecnología ha tomado tiempo debido a inconvenientes ocurridos durante su desarrollo. Así, durante las pruebas internas, el software del iPhone solía indicar sobrecalentamiento usando la batería magnética portátil.Bloomberg subraya que el equipo de ingeniería de hardware de Apple ha sido cuidadoso a la hora de lanzar accesorios relacionados con la carga de baterías. En 2017, la compañía anunció la creación del accesorio AirPower que podría cargar simultáneamente el reloj de Apple, el iPhone y los auriculares AirPods. El proyecto fue cancelado en 2019 sin ver la luz debido a los mismos problemas de sobrecalentamiento. A la hora de su posicionamiento en el mercado, Gurman puntualiza que entre sus mayores rivales estarán los desarrolladores de accesorios similares. El autor vaticina que la tecnología MagSafe puede aparecer en varios productos de Apple a lo largo del 2021.

