Advierten de una enfermedad más peligrosa que el coronavirus que sacudirá al planeta

El doctor y presentador de televisión rusa Alexandr Miasnikov explicó que la gripe puede llegar a ser más peligrosa para la humanidad que el coronavirus debido... 20.02.2021, Sputnik Mundo

Durante un programa del canal Rossiya, Miasnikov recordó que con la llegada de la pandemia, la gripe no se ha detenido, es decir, los contagios por gripe continúan alrededor del mundo y en algunos casos los pacientes pueden estar infectados con ambas enfermedades simultáneamente.El médico opinó que las estadísticas de mortalidad por el coronavirus en los distintos países pueden no ser del todo exactas, ya que muchas personas infectadas, incluidas las asintomáticas, no alcanzan a ser contabilizadas. Por el contrario, recordó que la tasa de mortalidad por gripe es en realidad mucho mayor de lo que se cree.

