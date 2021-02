https://mundo.sputniknews.com/20210220/1109000487.html

El Kremlin no ve reciprocidad en sus esfuerzos por mejorar las relaciones con la UE

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está interesada en establecer buenas relaciones tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos pero no ve reciprocidad, declaró el... 20.02.2021, Sputnik Mundo

alexéi navalni

otan

kremlin

internacional

rusia

europa

El portavoz agregó que últimamente Moscú no ha visto reciprocidad "en absoluto".El pasado 12 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Moscú estaría preparado para romper las relaciones con la UE, si las posibles nuevas sanciones de Bruselas ponen en riesgo la economía rusa.Sin embargo, luego Peskov aclaró que Rusia no quiere romper los lazos con el bloque comunitario, sino desarrollarlos, pero que a la vez Moscú está preparado para el peor escenario en sus relaciones con Bruselas. Agresión de la OTANAdemás, Peskov declaró que la OTAN obliga a Rusia a activar sus defensas contra las acciones agresivas de la Alianza.El portavoz apuntó que la OTAN moviliza y aumenta su infraestructura en zonas cercanas a la frontera rusa.En enero pasado, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, instó a los aliados a aumentar los gastos en defensa con el fin de garantizar la preparación de la OTAN para afrontar "el comportamiento agresivo de Rusia" y "el auge de China".Esta semana, el funcionario asimismo abogó por actualizar el concepto de estrategia de la OTAN tomando en cuenta, entre otras cuestiones, el deterioro de las relaciones con Rusia.Los políticos de Occidente, sobre todo de Polonia y los países bálticos, aluden con frecuencia a la presunta "amenaza rusa", a pesar de que Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que jamás atacaría a ninguno de los países del bloque.Según el canciller ruso, Serguéi Lavrov, la Alianza Atlántica utiliza ese pretexto para incrementar su presencia militar cerca de las fronteras rusas.Meta de la Casa Blanca de armar a KievAsimismo, el portavoz del presidente ruso señaló que Estados Unidos no oculta su intención de ayudar a Ucrania a reforzar su potencial ofensivo, a pesar del hecho de que nadie esté amenazando a Kiev.La víspera el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, prometió a su homólogo ucraniano, Andréi Tarán, asistencia en la lucha contra la supuesta "agresión rusa".El representante del Kremlin destacó que Ucrania no se ve amenazada, pero esa ausencia de una amenaza no apacigua ciertas "cabezas calientes ucranianas", quienes, por lo visto, se encuentran "tras las represiones internas" en ese país, cuyo propósito principal consiste en caldear la situación y "mostrar su agresividad"."Los entrenan para que muestren su agresividad, en particular, en el marco de un plan concreto de agresividad en la solución de los problemas del sureste, algo que contradice todas las reglas y no favorece de ninguna manera a que se logre la estabilidad y una situación predecible justo en el corazón de Europa", denunció.El este de Ucrania —Donbás— lleva casi siete años sumido en un conflicto armado entre las tropas de Kiev y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que se opusieron al golpe de Estado ocurrido en febrero de 2014.Rusia niega las acusaciones de EEUU sobre una supuesta agresión contra Ucrania, y afirma que está interesada en que el conflicto interno ucraniano en Donbás se resuelva. Derecho al sufragio activo y pasivoPeskov también indicó que Rusia tiene leyes que regulan los derechos de todos a votar y ser elegidos en las elecciones, al comentar el eventual futuro del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni en la política.Peskov subrayó que el único criterio son las leyes y "todos tienen los mismos derechos y deberes".Este 20 de febrero, un tribunal de Moscú rechazó la apelación de Navalni presentada después de que el 2 de febrero la Justicia rusa le sustituyera la condena suspendida por una efectiva en el marco del caso de Yves Rocher Vostok.Sin embargo, el tribunal revisó en favor del condenado el cómputo de la pena, así que el opositor tendrá que pasar en un centro penitenciario los próximos dos años y medio en lugar de dos años y ocho meses inicialmente previstos.Además, este mismo día continúa el juicio por presuntas calumnias de Navalni contra un veterano de la Gran Guerra Patria (1941-1945), se espera que el tribunal anuncie la sentencia a las 18.00 hora local (15.00 GMT).

2021

alexéi navalni, otan, kremlin, rusia, europa