https://mundo.sputniknews.com/20210220/1108996122.html

Embajador: Afganistán espera recibir la vacuna Sputnik V lo antes posible

Embajador: Afganistán espera recibir la vacuna Sputnik V lo antes posible

MOSCÚ (Sputnik) — Kabul espera poder contar con los suministros de la vacuna Sputnik V de Rusia lo antes posible, podría ser el primer fármaco contra el... 20.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-20T09:57+0000

2021-02-20T09:57+0000

2021-02-20T10:40+0000

internacional

sputnik v (vacuna)

afganistán

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0f/1093835735_0:211:2892:1838_1920x0_80_0_0_3c1689495d94e9ad7110934dccba168f.jpg

Anteriormente, el enviado ruso para Afganistán Zamir Kabulov, afirmó a la agencia que las empresas afganas están negociando con los representantes rusos las condiciones y el volumen de posibles suministros de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V.El diplomático agregó que él mismo, al igual que el personal de la misión diplomática, ya se vacunó previamente con el fármaco ruso."Será genial que los afganos obtengan esa vacuna. La última vez que me reuní con funcionarios rusos fue la semana pasada, y les planteamos el tema. Me dijeron que estaban estudiando esa cuestión. Ahora, por supuesto, Rusia prioriza poner la vacuna al alcance de todos los rusos. Lo entendemos y agradeceremos cualquier cantidad de vacunas", afirmó Jawad.Según el diplomático, "si el proceso se acelera, es probable que Sputnik V sea la primera vacuna que esté disponible en Afganistán".El embajador agregó que el tema de las entregas de Sputnik V "estará en la agenda de negociaciones" del ministro de Exteriores, Mohammad Hanif Atmar, durante su visita a Moscú la próxima semana.Suministros de armasAdemás, el embajador afgano declaró que a Afganistán le alegraría ver avances en las negociaciones con Rusia sobre los suministros de armas.Explicó que Afganistán tiene "una Fuerza Aérea moderna y bastante joven, por lo que apoyaríamos la posibilidad de desarrollar nuestra cooperación con Rusia en esta esfera".Jawad recordó que en años pasados Afganistán recibió directamente de Rusia o a través de terceros países, como la India, helicópteros rusos Mi-35 que "demostraron su eficacia en condiciones de combate".Sin embargo, subrayó que no se puede hablar de un acuerdo sobre las entregas de armas rusas antes de la visita del ministro de Exteriores de Afganistán, Mohammad Hanif Atmar, a Moscú, prevista entre el 24 y el 27 de febrero, donde, posiblemente, se discutirá el tema.

/20210218/bill-gates-sugiere-como-combatir-las-nuevas-cepas-del-coronavirus-1107936721.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

sputnik v (vacuna), afganistán, rusia