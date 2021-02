https://mundo.sputniknews.com/20210220/1108425419.html

Ministro de Salud argentino presenta su dimisión por pedido del presidente

BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro de Salud argentino, Ginés González García, presentó su dimisión al cargo, luego de que se la haya pedido Alberto... 20.02.2021, Sputnik Mundo

sputnik v (vacuna)

américa latina

argentina

"Por la presente, y respondiendo a su expreso pedido, le presento mi renuncia al cargo de ministro de Salud", escribió González García y publicó en su cuenta de Twitter.El ahora extitular de la cartera sanitaria asumió las responsabilidades por lo ocurrido: la vacunación a un grupo selecto de personas en el propio edificio donde funciona el ministerio, que se salteó los cronogramas y prioridades asignados en la campaña de inoculación. El escándalo comenzó más temprano, cuando el periodista Horacio Verbitsky confesó en su columna del programa El Destape que se había inoculado con la vacuna rusa Sputnik V gracias a un favor de su "viejo amigo" González García. "Decidí vacunarme. Me puse a averiguar en dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro", comenzó diciendo el periodista. Luego, el conocido comunicador que deberá darse la segunda dosis el 12 de marzo prosiguió: "Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio (de Salud) y que fuera allí a darme la vacuna". El periodista también reveló que otra de las personas que esperaban vacunarse en el ministerio de Salud argentino era uno de los principales directivos del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, en las antípodas ideológicas de Verbitsky; sin embargo, el propio Aranda desmintió esta versión. La decisión de Fernández iniciará también un sumario interno para determinar si otras personas se vacunaron en dependencias ministeriales, por fuera del cronograma oficial de vacunación. Algunos dirigentes políticos, como el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés, ya reconocieron haber recibido dosis y fueron bajados de la comitiva que acompañará a Fernández a México en visita oficial a partir del domingo próximo.

2021

