Vacunas VIP: otro ministro a la guillotina por privilegiar figuras públicas y amigos

El escándalo surgido en Argentina por la revelación de un supuesto vacunatorio VIP en el despacho del ministro de Salud se suma a la trama descubierta en Perú... 19.02.2021, Sputnik Mundo

El pedido de renuncia al ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, se convierte en el más reciente escándalo vinculado a la vacunación privilegiada a políticos, empresarios, figuras públicas, familiares y sectores del poder.El episodio argentino surgió el viernes 18 de febrero, luego de que el periodista Horacio Verbitsky confesó que obtuvo una vacuna de forma preferencial gracias a su amistad con el ministro de Salud, Ginés González García.Verbitsky confesó en un programa de El Destape Radio que se vacunó el 18 de febrero y sin haber cumplido el protocolo exigido por el Gobierno argentino, que implica anotarse a través de internet para recibir fecha y hora para la inoculación en los vacunatorios establecidos."Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi amigo Ginés (González Gacía), a quien conozco hace mucho", comentó el periodista. Según explicó, el ministro le dijo que debía dirigirse a un vacunatorio en el Hospital Posadas, en el oeste del conurbano de Buenos Aires. Sin embargo, antes de ir fue contactado por un secretario del ministro que, según indicó, le dijo que podía concurrir a vacunarse a la sede del Ministerio.La confesión del periodista puso en aprietos a González García y alimentó las versiones ya existentes de que cerca de su despacho había un "vacunatorio VIP" por el que pasaron allegados al secretario de Estado. Según el diario La Nación, por ese vacunatorio también habría pasado el dirigente sindical argentino Hugo Moyano, su esposa Liliana Zulet y el hijo de ambos.Entre los vacunados también hay políticos del oficialismo argentino, como el excanciller y actual senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés, y empresarios como José Aranda, alto directivo del Grupo Clarín.Las revelaciones cayeron muy mal en el seno del Gobierno argentino, al punto que el presidente Fernández solicitó la renuncia al ministro González García.Los favores con vacunas contra el COVID-19 se dieron también en pequeñas circunscripciones del país. En la localidad de Henderson, en la provincia de Buenos Aires, el intendente local fue denunciado por distribuir un excedente de 100 vacunas de Sputnik V entre militantes y empleados municipales que no estaban en los grupos de riesgo.Algo similar ocurrió en el sur del país, cuando el intendente de la localidad de Comandante Luis Piedracueva, en la provincia de Santa Cruz, intercedió para que se vacunara su esposa, integrantes del comité de emergencias local y un chófer al servicio del jerarca.Perú, el primer gran escándaloEl caso anterior fue el escándalo desatado en Perú a partir de que el propio expresidente Martín Vizcarra confesara que se había aplicado la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm. El exmandatario, que culminó su mandato en noviembre de 2020 al ser destituido por el Congreso, dijo que recibió la dosis en el marco de los ensayos clínicos que se realizaban en el país sudamericano.La confesión de Vizcarra derivó en la revelación de una trama que motivó la renuncia de la ministra de Salud y la canciller de la administración actual de Francisco Sagasti y que, en total, involucró a 487 personas cuyos nombres quedaron registrados en una lista remitida por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y que ahora es investigada por el Congreso y la Fiscalía de la Nación.El caso peruano es paradigmático en cuanto a cómo las influencias o posiciones de poder pueden intervenir en el proceso de vacunación. El documento difundido por la prensa peruana recoge los nombres de las 487 personas a las que se le aplicó un lote de vacunas denominadas de "cortesía" por la prensa peruana, a pesar de que la Embajada de China en Perú rechazó ese término. Junto al nombre de cada vacunado, la lista consigna la razón de la vacunación: la mayoría son "personal del estudio", aunque también aparecen categorías como "invitado", "entorno cercano" y "consultor", entre otros. Entre los listados aparece Vizcarra, catalogado como "invitado", pero también su esposa, Maribel Díaz, y su hermano, César Vizcarra. Estos dos últimos figuran como "entorno cercano".También aparecen en la lista las ministras de Sagasti que tuvieron que renunciar: Pilar Mazzetti, que abandonó el Ministerio de Salud al conocerse que Vizcarra se había vacunado de forma irregular, y la canciller Elizabeth Astete, que dejó su cargo tras admitir públicamente que había sido vacunada. El viceministro de Salud, Luis Suárez Ognio, también dio un paso al costado luego de confesar que se había vacunado.Un análisis de la lista realizado por el periodista Martín Hidalgo del diario El Comercio de Perú confirma cómo varios de sus jerarcas consiguieron dosis para familiares directos o funcionarios de su confianza. Suárez Ognio, por ejemplo, tramitó vacunas para su esposa, sus dos hijos y su hermana. Pilar Mazzetti, en tanto, agenció dosis para su chofer personal.La lista de los que se llevaron vacunas de forma temprana no incluye solo a políticos o funcionarios del Estado. También hay varios empresarios, muchos de los cuales también aprovecharon para facilitar dosis para sus familiares. Entre ellos están, por ejemplo, tres gerentes del laboratorio Suiza Lab y algunos de sus hijos y hermanos. También aparece Eduardo Santa María Rizo Patrón, gerente de la empresa Agroindustrias AIB, una de las principales empresas agroexportadoras del país.Los que se saltan la fila, un problema mundialSi bien el caso de Perú ha sido el más llamativo por la cantidad de personas que lograron acceder a vacunas de forma irregular, en varios países se registraron casos de personas o grupos de personas que, a fuerza de dinero o posición social, consiguieron ser vacunados mucho antes de su turno o incluso cuando no pertenecían a grupos de riesgo.Y no sucede solo en el tercer mundo. En Estados Unidos, los hermanos y acaudalados empresarios de bienes raíces David y Bill Mack consiguieron dosis de vacunas contra el COVID-19 para ellos y un selecto grupo de amigos, también ricos y empresarios, de Nueva York y del Palm Beach Country Club, en el estado de Florida. Medios estadounidenses consignaron que los hermanos hicieron una "lista" de amigos que recibirían la vacuna, la mayoría de los cuales voló desde Nueva York a Florida en sus aviones privados para recibir las vacunas en un centro privado para jubilados del cual los hermanos Mack son importantes donantes.El caso motivó una investigación por autoridades del estado de Florida, a pesar de que los hermanos consideraron que no estaban haciendo nada malo.No fue el único problema en el orden de vacunación que tuvo que afrontar el estado del sur de EEUU. La vaguedad de los requisitos para recibir vacunas en centros de salud de Florida convirtió al área en una zona atractiva para el "turismo de vacunas", es decir, un lugar al que ciudadanos de otros países llegan con la intención de aplicarse las dosis a las que aún no acceden en sus países.La lista de turistas que llegaron a Miami por vacunas estuvo encabezada por empresarios y personas de altos ingresos argentinos, que a pesar de que la campaña de vacunación en su país ya había comenzado, no dudaron en destinar grandes sumas de dinero a viajar a Miami y conseguir vacunas para sí mismos o familiares de forma casi instantánea. La reiteración de este tipo de casos molestó a los habitantes locales, muchos de los cuales no conseguían agendarse para recibir la vacuna.El problema también es grave en Brasil, donde quienes realizan maniobras para ser vacunados antes de lo que corresponde tienen incluso un apodo: los fura-filas. El 11 de febrero, el Ministerio Público brasileño informó que desde el inicio de la vacunación había recibido 1.065 denuncias sobre este tipo de irregularidades en todo el país.La situación más grave se dio en Manaos, capital del estado de Amazonas, donde la campaña de vacunación debió suspenderse a mediados de enero de 2021 luego de que se denunciara que un grupo de médicos y empresarios vinculados a la salud estaban desviando vacunas hacia familiares y amigos que no estaban en la lista para inocularse. La maniobra quedó en evidencia por una publicación en redes sociales.

