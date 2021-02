Un periodista español padece un ataque de cataplejía y se 'desmaya' en pleno directo

https://mundo.sputniknews.com/20210219/un-periodista-espanol-padece-un-ataque-de-cataplejia-y-se-desmaya-en-pleno-directo-1107972931.html

El reportero Jordi Évole se desvaneció en televisión. Duró pocos segundos, pero sorprendió a Wyoming, presentador del espacio al que fue. Acababa de sufrir un... 19.02.2021, Sputnik Mundo

Jordi Évole acudió al programa de televisión El Intermedio para presentar el documental Eso que tú me das. Pieza que se estrena el domingo 21 de febrero en La Sexta y que trata sobre la charla que mantuvo el periodista con el cantante Pau Donés, quien falleció 9 de junio de 2020 a causa de un cáncer.El Intermedio es un espacio centrado en la sátira y la risa suele ser hilo conductor. "Más allá del documental, que no solo se viene aquí a hacer promoción, queremos comentarte algunos temas de actualidad ya que eres un referente informativo", le dijo Wyoming, presentador del programa, a Évole. El invitado empezó a reírse.Las carcajadas del periodista se intercalaban en la conversación. Évole le preguntó a Wyoming si había ido al cine a ver su documental. Este se excusó con un simple "soy de riesgo, yo me quedo en casa. A mí me traen, me llevan...". El entrevistado siguió: "Me han dicho que estás muy cagado con el COVID-19". "No, llevo bolsa", respondió el presentador. Évole no paró de reír. Cuando Wyoming retomó la palabra, el reportero, de repente, empezó a bajar la cabeza hasta dejarla apoyada sobre la mesa. Parecía que se había dormido."¿Pero qué le pasa a este hombre?", preguntó extrañado el presentador. De golpe, Évole se incorporó y siguió riendo ante la perplejidad de su interlocutor. Acababa de padecer un ataque de cataplejía en pleno directo.A pesar del tono humorístico del programa, el invitado reconoció que se trata de una enfermedad "jodida", aunque en su caso está en punto medio. Wyoming bromeó sobre el mal que padece y Évole no pudo evitar la risa. "Se nos va a caer este... Seguridad, ponga unos cojincillos", advirtió el conductor del programa antes de continuar.¿Qué es la cataplejía?Este episodio no es el primero que tiene ante las cámaras. A principios de 2020, Évole sufrió un ataque similar en El Hormiguero, ante la mirada de preocupación de Pablo Motos. Precisamente, fue en este espacio donde confesó en 2019 que le habían detectado cataplejía. Según el periodista, este diagnóstico no tuvo nada que ver con su decisión de abandonar Salvados, programa que había dirigido durante 11 años.La cataplejía es una enfermedad poco conocida, relacionada con la narcolepsia. Se describe como "un episodio repentino de debilidad muscular como consecuencia de una reacción emocional inesperada, sea ira, miedo, risa o sorpresa", en el Manual MSD. Esto deriva en un pequeño mareo o ligero desmayo de las personas que la padecen.Los síntomas más característicos son la caída de la mandíbula, la posible crispación de los músculos del rostro, la dificultad para articular palabra y la inclinación de la cabeza hacia delante. Incluso, hay quien no es capaz de abrir los ojos. Eso sí, estas reacciones no duran más de unos pocos segundos y no suelen entrañar ningún riesgo para la persona. Además, este mal tiene tratamiento. Se recomiendan fármacos estimulantes, como el modafinilo o las anfetaminas o anti catalépticos, por ejemplo, los antidepresivos o el oxibato de sodio. Esta última sustancia se considera muy eficaz para tratar a los pacientes y lograr que tengan una mejor calidad de vida.La medicación ayuda a que los síntomas se tornen casi imperceptibles, pero la cataplejía es una enfermedad para toda la vida. Hasta la fecha, no se ha descubierto ninguna cura.

